В Киеве разоблачили схему "выезда за 50 тысяч долларов": организатор задержан

В Киеве задержали 34-летнего мужчину, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

…сообщено о подозрении 34-летнему мужчине, который обещал помочь военнообязанному выехать за границу, оформив документы о фиктивной инвалидности и сняв его с воинского учета (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)

В частности, мужчина помогал оформить все необходимые документы для прохождения медосмотра и ТЦК, за что брал оплату в размере 50 000 долларов США. Таким образом снятый с учета военнообязанный мужчина мог вполне легально выехать за границу.

Во время получения денег и документов от "клиента" организатора схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 2 060 760 гривен