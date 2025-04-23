В Киеве разоблачили схему "выезда за 50 тысяч долларов": организатор задержан
Киев • УНН
В Киеве разоблачена преступная схема: за 50 тысяч долларов мужчина обещал военнообязанным выезд за границу через фиктивную инвалидность. Организатор задержан, ему грозит до 9 лет лишения свободы.
В Киеве задержали 34-летнего мужчину, который организовал схему незаконного выезда военнообязанных за границу за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
…сообщено о подозрении 34-летнему мужчине, который обещал помочь военнообязанному выехать за границу, оформив документы о фиктивной инвалидности и сняв его с воинского учета (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины)
В частности, мужчина помогал оформить все необходимые документы для прохождения медосмотра и ТЦК, за что брал оплату в размере 50 000 долларов США. Таким образом снятый с учета военнообязанный мужчина мог вполне легально выехать за границу.
Во время получения денег и документов от "клиента" организатора схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 2 060 760 гривен
Во время обыска у задержанного обнаружили оружие и гранату. Изъятое направлено на экспертизу.
Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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