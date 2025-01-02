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До держбюджету України стягнули 2,5 млрд грн російських активів у 2024 році - Мін'юст

До держбюджету України стягнули 2,5 млрд грн російських активів у 2024 році - Мін'юст

Київ • УНН

 • 37061 перегляди

Мін'юст України повідомив про стягнення 2,5 млрд грн російських активів до держбюджету. Також створено реєстри для документування воєнних злочинів, захисту депортованих дітей та обліку збитків.

2,5 мільярда гривень російських активів стягнули до бюджету України у 2024 році. Про це повідомляє Мінʼюст, пише УНН.

Деталі

"2,5 мільярда гривень російських активів стягнуто до бюджету України - це один з головних результатів роботи Мін'юсту у 2024 році", - повідомляє міністерство.

Також важливим результатом у відомстві назвали задокументування тисяч воєнних злочинів, що дозволяє в майбутньому притягнути винних до відповідальності та забезпечити справедливість для жертв. 

Окрім цього, як вказано, був створений "Єдиний національний портал для збору фактів порушень прав людини".

Не менш важливими називають у Мін'юсті ініціативи, спрямовані на захист вразливих груп населення. Почалася робота над спеціальним реєстром для захисту депортованих дітей, що допоможе документувати їх переміщення та забезпечувати їхні права. 

Також зазначається, що був започаткований реєстр збитків, що приймає заяви про пошкоджене майно, вимушене переселення та випадки смерті чи зникнення близьких.

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Час не заморожувати російські активи, а арештовувати - Сибіга15.12.24, 17:15 • 25945 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
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