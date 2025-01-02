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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В госбюджет Украины взыскали 2,5 млрд грн российских активов в 2024 году - Минюст

В госбюджет Украины взыскали 2,5 млрд грн российских активов в 2024 году - Минюст

Киев  •  УНН

 • 4141 просмотра

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Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 млрд грн российских активов в госбюджет. Также созданы реестры для документирования военных преступлений, защиты депортированных детей и учета ущерба.

2,5 миллиарда гривен российских активов взыскали в бюджет Украины в 2024 году. Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

Детали

"2,5 миллиарда гривен российских активов взыскано в бюджет Украины - это один из главных результатов работы Минюста в 2024 году", - сообщает министерство.

Также важным результатом в ведомстве назвали задокументирование тысяч военных преступлений, что позволяет в будущем привлечь виновных к ответственности и обеспечить справедливость для жертв. 

Кроме этого, как указано, был создан "Единый национальный портал для сбора фактов нарушений прав человека".

Не менее важными называют в Минюсте инициативы, направленные на защиту уязвимых групп населения. Началась работа над специальным реестром для защиты депортированных детей, который поможет документировать их перемещения и обеспечивать их права. 

Также отмечается, что был основан реестр убытков, который принимает заявления о поврежденном имуществе, вынужденном переселении и случаях смерти или исчезновения близких.

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Время не замораживать российские активы, а арестовывать - Сибига15 дек. 2024, 15:15 • 25563 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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