Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros

Режиссёр Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран 1 декабря покинут должности сопредседателей DC Studios. Их заменит Джереми Летчем, который ранее работал над фильмами Marvel, в частности «Железным человеком» и «Мстителями». Об этом сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

Ганн и Сафран возглавили DC Studios в октябре 2022 года и объявили о масштабной перезагрузке киновселенной DC. Однако реализовать все запланированные проекты они не успели.

За время их руководства студия выпустила 3 фильма — «Супермен», «Супергерл» и «Глиноликий», а также 3 сериала — «Пингвин», второй сезон «Миротворца» и «Фонари».

Почему Ганн покидает DC Studios

Кадровые изменения связывают со сменой владельца Warner Bros., которой принадлежит DC Studios. В октябре 2026 года компанию приобрела Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона, сына сооснователя Oracle Ларри Эллисона.

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В то же время пока неизвестно, вынудили ли Ганна и Сафрана покинуть должности или они приняли это решение самостоятельно.

Новый руководитель DC Studios Джереми Летчем с 2004 по 2017 год работал в Marvel Studios, где участвовал в создании популярных супергеройских франшиз.

В частности, он сотрудничал с Джеймсом Ганном над первыми «Стражами Галактики», которые вышли в 2014 году и принесли режиссёру мировую популярность.

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