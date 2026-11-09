Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди устроили романтическое свидание в Нью-Йорке
Киев • УНН
Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди купили кофе и посидели на ступеньках в Вест-Виллидж. Пара также посетила спектакль и вечеринку.
Американская супермодель Кендалл Дженнер и актер Джейкоб Элорди сделали жителей Нью-Йорка свидетелями своего бурного романа, а их последнее совместное появление на публике выглядит так, будто оно сошло с экрана романтической комедии, передает УНН со ссылкой на TMZ.
В воскресенье пару заметили в нью-йоркском районе Вест-Виллидж: они купили кофе, а затем устроились на ступеньках возле дома, чтобы насладиться прохладной осенней погодой и обществом друг друга.
Влюбленные выглядели вполне счастливыми, сидя рядом на ступеньках, общаясь и наслаждаясь осенней атмосферой.
Ранее издание сообщило, что в эти выходные Кендалл и Джейкоб устроили себе еще одно свидание в Нью-Йорке — в субботу они посетили спектакль "Паранормальное явление" (Paranormal Activity) в театре имени Огаста Уилсона.
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В прошлые выходные пара также посетила вечеринку по случаю дня рождения Кендалл в стиле Хэллоуина в отеле Chateau Marmont; кроме того, их неоднократно видели вместе в самых разных местах — от Лондона до Гавайев.