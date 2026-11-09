Кендалл Дженнер і Джейкоб Елорді влаштували романтичне побачення в Нью-Йорку

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Американська супермодель Кендалл Дженнер і актор Джейкоб Елорді зробили жителів Нью-Йорка свідками свого бурхливого роману, а їхня остання спільна поява на публіці виглядає так, ніби вона зійшла з екрана романтичної комедії, передає УНН із посиланням на TMZ.

У неділю пару помітили в нью-йоркському районі Вест-Віллідж: вони купили каву, а потім влаштувалися на сходах біля будинку, щоб насолодитися прохолодною осінньою погодою і товариством одне одного.

Закохані виглядали цілком щасливими, сидячи поруч на сходах, спілкуючись і насолоджуючись осінньою атмосферою.

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Раніше видання повідомило, цими вихідними Кендалл і Джейкоб влаштували собі ще одне побачення в Нью-Йорку — у суботу вони відвідали виставу "Паранормальне явище" (Paranormal Activity) у театрі імені Огаста Вілсона.

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Минулими вихідними пара також відвідала вечірку з нагоди дня народження Кендалл у стилі Геловіну в готелі Chateau Marmont; крім того, їх неодноразово бачили разом у найрізноманітніших місцях — від Лондона до Гаваїв.