Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.

Режисер Джеймс Ганн та продюсер Пітер Сафран 1 грудня залишать посади співкерівників DC Studios. Їх замінить Джеремі Летчем, який раніше працював над фільмами Marvel, зокрема "Залізною людиною" та "Месниками". Про це повідомляє Meduza, пише УНН.

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Ганн і Сафран очолили DC Studios у жовтні 2022 року та оголосили масштабне перезавантаження кіновсесвіту DC. Однак реалізувати всі заплановані проєкти вони не встигли.

За час їхнього керівництва студія випустила 3 фільми – "Супермен", "Супердівчина" та "Глиноликий", а також 3 серіали – "Пінгвін", другий сезон "Миротворця" і "Ліхтарі".

Чому Ганн залишає DC Studios

Кадрові зміни пов'язують зі зміною власника Warner Bros., якій належить DC Studios. У жовтні 2026 року компанію придбала Paramount Skydance під керівництвом Девіда Еллісона, сина співзасновника Oracle Ларрі Еллісона.

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Водночас наразі невідомо, чи Ганна та Сафрана змусили залишити посади, чи вони ухвалили рішення самостійно.

Новий керівник DC Studios Джеремі Летчем із 2004 до 2017 року працював у Marvel Studios, де брав участь у створенні популярних супергеройських франшиз.

Зокрема, він співпрацював із Джеймсом Ганном над першими "Вартовими Галактики", які вийшли у 2014 році та принесли режисеру світову популярність.

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