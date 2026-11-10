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Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.

Київ • УНН

 • 6 перегляди

1 грудня Джеймс Ганн і Пітер Сафран залишать керівництво DC Studios. Їх замінить колишній продюсер Marvel Джеремі Летчем.

Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.

Режисер Джеймс Ганн та продюсер Пітер Сафран 1 грудня залишать посади співкерівників DC Studios. Їх замінить Джеремі Летчем, який раніше працював над фільмами Marvel, зокрема "Залізною людиною" та "Месниками". Про це повідомляє Meduza, пише УНН.

Деталі

Ганн і Сафран очолили DC Studios у жовтні 2022 року та оголосили масштабне перезавантаження кіновсесвіту DC. Однак реалізувати всі заплановані проєкти вони не встигли.

За час їхнього керівництва студія випустила 3 фільми – "Супермен", "Супердівчина" та "Глиноликий", а також 3 серіали – "Пінгвін", другий сезон "Миротворця" і "Ліхтарі".

Чому Ганн залишає DC Studios

Кадрові зміни пов'язують зі зміною власника Warner Bros., якій належить DC Studios. У жовтні 2026 року компанію придбала Paramount Skydance під керівництвом Девіда Еллісона, сина співзасновника Oracle Ларрі Еллісона.

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Водночас наразі невідомо, чи Ганна та Сафрана змусили залишити посади, чи вони ухвалили рішення самостійно.

Новий керівник DC Studios Джеремі Летчем із 2004 до 2017 року працював у Marvel Studios, де брав участь у створенні популярних супергеройських франшиз.

Зокрема, він співпрацював із Джеймсом Ганном над першими "Вартовими Галактики", які вийшли у 2014 році та принесли режисеру світову популярність.

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