Букерівську премію 2026 року отримав 81-річний письменник-фантаст, який встановив одразу 2 рекорди

Британський письменник Майкл Джон Гаррісон став лауреатом Букерівської премії 2026 року за роман The End of Everything ("Кінець усього"). У 81 рік він став найстаршим переможцем в історії нагороди та першим лауреатом, який прийшов із наукової фантастики, пише УНН.

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Роман розповідає про недалеке майбутнє, у якому людство пережило загадкову катастрофу, що призвела до руйнування суспільного устрою. Автор свідомо не пояснює всіх обставин катастрофи, щоб читачі відчували таку саму розгубленість, як і герої твору.

Попередній віковий рекорд належав канадській письменниці Маргарет Етвуд, яка отримала Букерівську премію у 2019 році у віці 79 років.

Що відомо про письменника

Майкл Джон Гаррісон, відомий також як М. Джон Гаррісон, розпочав літературну кар'єру в 1960-х роках із публікацій у фантастичному журналі New Worlds, де згодом працював літературним редактором.

За свою кар'єру письменник опублікував 13 романів. Серед найвідоміших його творів – цикл Viriconium ("Віріконіум"), а також романи Light ("Світло") та Nova Swing ("Нова Свінг").

Попри те, що Гаррісон не любить жанрових визначень своєї творчості, його називають одним із найвпливовіших авторів наукової фантастики.

Він справді оригінальний мислитель, письменник, який сформував свій жанр і серйозно ставиться до ідей – зазначила голова Фонду Букерівської премії Гебі Вуд.

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