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The New York Times

Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

У США скасували понад 1600 і затримали майже 3600 рейсів через збій FAA. Причиною стали перевантажені маршрутизатори.

Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували
REUTERS/Eric Lee

Перебої в авіасполученні у США тривають уже третій день: у неділю постраждало понад 5200 рейсів. Водночас міністр транспорту Шон Даффі прогнозує, що до понеділка ситуація має нормалізуватися, хоча авіакомпанії докладають значних зусиль, аби відновити графік польотів після загальнонаціональної зупинки руху літаків, передає УНН із посиланням на Reuters.

За даними спеціалізованого ресурсу FlightAware, у неділю по всій країні було скасовано понад 1600 рейсів, а майже 3600 — затримано. Напередодні, у суботу, авіакомпанії скасували понад 6400 рейсів у США, а ще понад 8000 — затримали.

В ефірі програми "This Week" на телеканалі ABC Шон Даффі заявив, що наразі немає жодних ознак кібератаки чи інших зловмисних дій, проте справжня причина збою залишається невідомою. За словами міністра, у неділю ситуація почне "повертатися до норми", а до понеділка має повністю стабілізуватися. Він також наголосив, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) зосереджує основні зусилля на гарантуванні безпеки пасажирів.

У неділю було скасовано 27% рейсів авіакомпанії JetBlue та 13% рейсів American Airlines. Авіакомпанії Southwest, United Airlines та Delta повідомили про скасування від 3% до 5% своїх рейсів.

У п’ятницю FAA запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти, через що майже всі рейси були призупинені на п’ять годин. Це стало наймасштабнішою зупинкою авіасполучення в США з часів терактів 11 вересня 2001 року, скоєних угрупованням "Аль-Каїда".

За словами офіційних осіб, причиною збою стало встановлення нового маршрутизатора (роутера) на віддаленому об’єкті підрядником FAA — компанією L3Harris. Це призвело до перевантаження інших центрів управління повітряним рухом через надмірний потік даних, що, своєю чергою, порушило роботу систем зв’язку.

У неділю Шон Даффі пояснив, що заміна маршрутизатора на об’єкті FAA в Ель-Дорадо (штат Арканзас) спричинила проблеми з іншим маршрутизатором — нещодавно заміненим в Амарилло (штат Техас). Останній почав передавати надмірний обсяг даних, що призвело до перевантаження обладнання в центрах управління повітряним рухом по всій країні. У неділю Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що функціонал відповідних маршрутизаторів було вимкнено; аналогічні заходи вжито щодо близько 60 схожих пристроїв у системі управління повітряним рухом. За словами Даффі, в управлінні досі не встановили, що саме спричинило збій під час технічного обслуговування — процедури, яку раніше виконували тисячі разів без жодних проблем.

Працівник, який встановлював маршрутизатор, — "на наше переконання, справжній американський патріот і ветеран, тому ми не вважаємо, що це була навмисна спроба саботажу мережі під час монтажу", — зазначив Даффі. — "Проте справжню першопричину ми поки що не з’ясували".

Збій, що стався в п’ятницю, — це черговий і найбільш тривожний прояв напруженої ситуації в системі управління повітряним рухом США. Вона потерпає від застарілих технологій, проблем з обладнанням і зв’язком, а також від нестачі кількох тисяч авіадиспетчерів.

Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів14.11.26, 07:42 • 17319 переглядiв

За словами Даффі, маршрутизатори, в роботі яких виникли неполадки, були придбані ще у 2001 році, а вже до 2006-го вважалися застарілими. Після подій п’ятниці Даффі закликав виділити 50 мільярдів доларів на модернізацію систем управління повітряним рухом (раніше він просив 30 мільярдів). Для порівняння: минулого року Конгрес схвалив виділення 12,5 мільярда доларів.

Що каже Трамп

У неділю президент Дональд Трамп уперше публічно прокоментував проблеми з авіасполученням, що виникли цими вихідними, також закликавши законодавців виділити додаткове фінансування.

"Ми вже розпочали роботу, але її слід виконувати комплексно, а не частинами", — написав Трамп у соціальних мережах. — "Конгрес має дати на це згоду".

У січні, після успіху на проміжних виборах 3 листопада, контроль над Конгресом перейде від республіканців (однопартійців Трампа) до демократів.

Заклик Даффі виділити більше коштів зустрів скептичну реакцію з боку членів Палати представників Ріка Ларсена та Андре Карсона — провідних представників Демократичної партії в Комітеті з питань транспорту та інфраструктури (а також у підкомітеті з питань авіації).

У суботній заяві Ларсен і Карсон зазначили, що з 12,5 мільярда доларів, виділених на модернізацію системи управління повітряним рухом, близько 11 мільярдів досі не освоєно. "Знову пояснювати Конгресу, чому їм потрібно більше грошей?" — запитали Ларсен і Карсон у своїй заяві.

У неділю Даффі зазначив, що кошти, виділені минулого року, були призначені лише для певних витрат і не включають фінансування нового програмного забезпечення для управління повітряним простором.

Антоніна Туманова

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Reuters
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