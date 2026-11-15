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The New York Times

Перебои в авиасообщении в США продолжаются третий день подряд — отменены более тысячи рейсов

Киев • УНН

 • 2168 просмотра

В США отменили более 1600 и задержали почти 3600 рейсов из-за сбоя FAA. Причиной стали перегруженные маршрутизаторы.

Перебои в авиасообщении в США продолжаются третий день подряд — отменены более тысячи рейсов
REUTERS/Eric Lee

Сбои в авиасообщении в США продолжаются уже третий день: в воскресенье пострадало более 5200 рейсов. В то же время министр транспорта Шон Даффи прогнозирует, что к понедельнику ситуация должна нормализоваться, хотя авиакомпании прилагают значительные усилия, чтобы восстановить расписание полетов после общенациональной остановки движения самолетов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным специализированного ресурса FlightAware, в воскресенье по всей стране было отменено более 1600 рейсов, а почти 3600 — задержано. Накануне, в субботу, авиакомпании отменили более 6400 рейсов в США, а еще более 8000 — задержали.

В эфире программы "This Week" на телеканале ABC Шон Даффи заявил, что в настоящее время нет никаких признаков кибератаки или других злонамеренных действий, однако истинная причина сбоя остается неизвестной. По словам министра, в воскресенье ситуация начнет "возвращаться к норме", а к понедельнику должна полностью стабилизироваться. Он также подчеркнул, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сосредоточивает основные усилия на обеспечении безопасности пассажиров.

В воскресенье было отменено 27% рейсов авиакомпании JetBlue и 13% рейсов American Airlines. Авиакомпании Southwest, United Airlines и Delta сообщили об отмене от 3% до 5% своих рейсов.

В пятницу FAA ввело общенациональный запрет на вылеты, из-за чего почти все рейсы были приостановлены на пять часов. Это стало крупнейшей остановкой авиасообщения в США со времен терактов 11 сентября 2001 года, совершенных группировкой "Аль-Каида".

По словам официальных лиц, причиной сбоя стала установка нового маршрутизатора (роутера) на удаленном объекте подрядчиком FAA — компанией L3Harris. Это привело к перегрузке других центров управления воздушным движением из-за чрезмерного потока данных, что, в свою очередь, нарушило работу систем связи.

В воскресенье Шон Даффи объяснил, что замена маршрутизатора на объекте FAA в Эль-Дорадо (штат Арканзас) вызвала проблемы с другим маршрутизатором — недавно замененным в Амарилло (штат Техас). Последний начал передавать чрезмерный объем данных, что привело к перегрузке оборудования в центрах управления воздушным движением по всей стране. В воскресенье Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что функционал соответствующих маршрутизаторов был отключен; аналогичные меры приняты в отношении около 60 похожих устройств в системе управления воздушным движением. По словам Даффи, в управлении до сих пор не установили, что именно вызвало сбой во время технического обслуживания — процедуры, которую ранее выполняли тысячи раз без каких-либо проблем.

Работник, устанавливавший маршрутизатор, — "по нашему убеждению, настоящий американский патриот и ветеран, поэтому мы не считаем, что это была преднамеренная попытка саботажа сети во время монтажа", — отметил Даффи. — "Однако истинную первопричину мы пока не выяснили".

Сбой, произошедший в пятницу, — это очередное и наиболее тревожное проявление напряженной ситуации в системе управления воздушным движением США. Она страдает от устаревших технологий, проблем с оборудованием и связью, а также от нехватки нескольких тысяч авиадиспетчеров.

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По словам Даффи, маршрутизаторы, в работе которых возникли неполадки, были приобретены еще в 2001 году, а уже к 2006 году считались устаревшими. После событий пятницы Даффи призвал выделить 50 миллиардов долларов на модернизацию систем управления воздушным движением (ранее он просил 30 миллиардов). Для сравнения: в прошлом году Конгресс одобрил выделение 12,5 миллиарда долларов.

Что говорит Трамп

В воскресенье президент Дональд Трамп впервые публично прокомментировал проблемы с авиасообщением, возникшие в эти выходные, также призвав законодателей выделить дополнительное финансирование.

"Мы уже начали работу, но ее следует выполнять комплексно, а не по частям", — написал Трамп в социальных сетях. — "Конгресс должен дать на это согласие".

В январе, после успеха на промежуточных выборах 3 ноября, контроль над Конгрессом перейдет от республиканцев (однопартийцев Трампа) к демократам.

Призыв Даффи выделить больше средств встретил скептическую реакцию со стороны членов Палаты представителей Рика Ларсена и Андре Карсона — ведущих представителей Демократической партии в Комитете по транспорту и инфраструктуре (а также в подкомитете по авиации).

В субботнем заявлении Ларсен и Карсон отметили, что из 12,5 миллиарда долларов, выделенных на модернизацию системы управления воздушным движением, около 11 миллиардов до сих пор не освоены. «Снова объяснять Конгрессу, почему им нужно больше денег?» — спросили Ларсен и Карсон в своем заявлении.

В воскресенье Даффи отметил, что средства, выделенные в прошлом году, предназначались лишь для определенных расходов и не включают финансирование нового программного обеспечения для управления воздушным пространством.

Антонина Туманова

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