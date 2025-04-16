По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

В США торнадо привел к гибели людей и масштабным разрушениям. Без света остались более 200 тысяч американцев в четырех штатах, повалены башни и разрушены здания.