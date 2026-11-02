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Стрельба во время празднования Хэллоуина в США унесла жизни по меньшей мере 6 человек, десятки ранены

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Во время празднований Хэллоуина в нескольких городах США погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. Больше всего пострадавших — в Далласе.

Стрельба во время празднования Хэллоуина в США унесла жизни по меньшей мере 6 человек, десятки ранены

В США во время выходных на Хеллоуин в нескольких городах произошли массовые стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере 6 человек, а десятки получили ранения. Больше всего пострадавших зафиксировали в Далласе, где в течение немногим более часа раздавались выстрелы в популярном районе ночной жизни. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В Далласе, штат Техас, в результате трех отдельных случаев стрельбы погибли 4 человека, еще 15 получили ранения. Инциденты произошли в районе Дип-Эллум, известном своими барами, ресторанами и музыкальными заведениями.

Начальник полиции Далласа Дэниел Комо сообщил, что правоохранители задержали нескольких человек, однако пока не установили, связаны ли между собой все три случая стрельбы.

Стрельба после футбольного матча и возле университетов

В Бирмингеме, штат Алабама, один человек погиб, еще 8 получили ранения в результате двух случаев стрельбы возле стадиона "Легион Филд" после традиционного футбольного матча Magic City Classic.

По словам мэра города Рэндалла Вудфина, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала 17-летнего подростка, у которого обнаружили пистолет с устройством для автоматической стрельбы. В то же время правоохранители пока не предъявили ему обвинений в причастности к этим инцидентам.

Другие инциденты

В Ньюарке, штат Делавэр, шесть человек получили огнестрельные ранения неподалеку от кампуса Делавэрского университета. Всех пострадавших госпитализировали.

Сообщения о стрельбе также поступали из Фейетвилла в Арканзасе и Блумингтона в Иллинойсе.

Полиция разных городов продолжает расследование и устанавливает обстоятельства нападений. Информации о связи между инцидентами нет.

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Степан Гафтко

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