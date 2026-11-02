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Вблизи резиденции Трампа во Флориде разбился бизнес-джет, сообщается о 9 погибших

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Во Флориде разбился Learjet 60, летевший из Техаса на Багамы. Погибли девять человек, причины катастрофы устанавливаются.

Вблизи резиденции Трампа во Флориде разбился бизнес-джет, сообщается о 9 погибших

В американском штате Флорида неподалёку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго разбился частный самолёт Learjet 60. По предварительным сообщениям, в результате авиакатастрофы погибли 9 человек, личности которых пока неизвестны. Информацию о падении самолёта подтвердило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), пишет УНН.

Подробности

Бизнес-джет стоимостью около 2 миллионов долларов упал в округе Палм-Бич. На месте катастрофы образовалась воронка и вспыхнул пожар.

Самолёт вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на остров Северная Эльютера на Багамах. Воздушное судно было зарегистрировано на компанию из Уилмингтона, штат Делавэр.

Перед падением пилот сообщил об обледенении

За несколько минут до катастрофы пилот сообщил об обледенении фюзеляжа, температуре воздуха за бортом −47 °C и умеренной турбулентности.

Вскоре экипаж объявил чрезвычайную ситуацию из-за резкой потери высоты. По сообщениям, в последние секунды один из членов экипажа сказал: "Мы сейчас врежемся в землю".

Самолёт упал примерно в 6 км к югу от аэропорта Вест-Палм-Бич, неподалёку от жилого района с трейлерными домами.

В ночь с 31 октября на 1 ноября Трамп находился в Мар-а-Лаго, где устроил вечеринку по случаю Хэллоуина. Однако на момент авиакатастрофы президент уже покинул Флориду и направлялся в Айову на политический митинг.

Причины падения бизнес-джета устанавливаются. Официальной информации о личностях погибших пока нет.

В США столкнулись в воздухе два вертолёта: есть погибшие30.10.26, 09:08 • 4619 просмотров

Степан Гафтко

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