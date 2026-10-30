В США столкнулись в воздухе два вертолёта: есть погибшие

В США два вертолёта столкнулись в воздухе в Орегоне, в результате чего погибли три человека и была перекрыта автомагистраль. Следователи тщательно осматривали обломки, разбросанные по полю на северо-западе штата, сообщили чиновники. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

В авиакатастрофе погибли 22-летняя лётная инструкторка из Техаса Мэдди Аасбо и 38-летний пилот из Орегона Тайлер Стердевант, а также пилот-студент из Великобритании, сообщил шериф округа Ямхилл Сэм Эллиотт во время пресс-конференции.

Аасбо находилась в одном вертолёте со студентом-пилотом, а Стердевант был единственным пассажиром другого, сказал шериф.

Вертолёт разбился и упал на частное сельскохозяйственное поле возле муниципального аэропорта Макминнвилл, сообщили чиновники: красный вертолёт остался разбитым на части, а зелёный вертолёт лежал вверх дном. Макминнвилл находится к юго-западу от Портленда.

Участок соседней автомагистрали 233 был перекрыт из-за аварии, сообщил Департамент транспорта Орегона в четверг днём, не дав оценки относительно её повторного открытия.

Лео Родригес сказал, что позвонил по номеру 911 после того, как стал свидетелем аварии, наблюдая за происходящим со своего семейного виноградника.

"Вдруг я слышу этот громкий грохот и этот скрежет металла, смотрю вверх и просто вижу, как эти два вертолёта только что столкнулись в воздухе", — сказал он KPTV.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы мой мозг понял, что я вижу. Такое не увидишь каждый день. Они закрутились и упали на землю", — рассказал свидетель.

Офис шерифа попросил общественность избегать этого района и "набраться терпения, пока мы реагируем на этот критический инцидент".

Расследование аварии, которая произошла около 14:15 по местному времени, проводит Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое также расследует инцидент. По словам шерифа, федеральные следователи находились на месте происшествия в четверг вечером, 29 октября.

Два вертолёта были Robinson R-22, выполнявший учебный полёт, и Airbus AS350, выполнявший технический полёт, сообщило NTSB. Один из вертолётов эксплуатировался Jerry Trimble Helicopters — школой подготовки пилотов вертолётов и службой проката для частных рейсов, говорится в заявлении компании. Компания добавила, что сотрудничает с властями в расследовании.

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