У США зіткнулися в повітрі два гелікоптери: є жертви

У США два гелікоптери зіткнулися у повітрі в Орегоні, у результаті чого загинули три людини та було закрито автомагістраль. Слідчі ретельно перевіряли уламки, розкидані по полю на північному заході штату, повідомили чиновники. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

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В авіакатастрофі загинули 22-річна інструкторка з польотів з Техасу Медді Аасбо та 38-річний пілот з Орегону Тайлер Стердевант, а також пілот-студент з Великої Британії, повідомив шериф округу Ямхілл Сем Елліотт під час пресконференції.

Аасбо перебувала в одному гелікоптері зі студентом-пілотом, а Стердевант був єдиним пасажиром іншого, сказав шериф.

Літак розбився і впав на приватному сільськогосподарському полі поблизу муніципального аеропорту Макміннвілл, повідомили чиновники, червоний гелікоптер залишився розбитим на шматки, а зелений гелікоптер лежав догори дном. Макміннвілл знаходиться на південний захід від Портленда.

Ділянка сусідньої автомагістралі 233 була закрита через аварію, повідомив Департамент транспорту Орегону в четвер вдень, не даючи оцінки щодо її повторного відкриття.

Лео Родрігес сказав, що зателефонував за номером 911 після того, як став свідком аварії, спостерігаючи зі свого сімейного виноградника.

"Раптом я чую цей гучний гуркіт і цей тріск металу, я дивлюся вгору і просто бачу, як ці два гелікоптери щойно зіткнулися в повітрі", – сказав він KPTV.

"Мені знадобився деякий час, щоб мій мозок зрозумів, що я бачу. Таке не бачиш щодня. Вони перекрутилися і впали на землю", - розповів свідок.

Офіс шерифа попросив громадськість уникати цього району та "набратися терпіння, поки ми реагуємо на цей критичний інцидент".

Розслідування аварії, яка сталася близько 14:15 за місцевим часом, проводить Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке також розслідує інцидент. За словами шерифа, федеральні слідчі були на місці події в четвер, 29 жовтня, увечері.

Два гелікоптери були Robinson R-22, який здійснював навчальний політ, та Airbus AS350, який виконував технічний політ, повідомило NTSB. Один з гелікоптерів експлуатувався Jerry Trimble Helicopters, школою підготовки льотчиків на вертольотах та службою прокату для приватних рейсів, йдеться у заяві компанії. Компанія додала, що співпрацює з владою у розслідуванні.

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