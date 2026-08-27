Внаслідок авіакатастрофи на Алясці загинули четверо людей на борту
Київ • УНН
Piper PA-24 упав у воду біля Селдовії під час польоту з Анкориджа. Усі четверо людей на борту загинули, причини аварії розслідують.
Невеликий літак Piper PA-24 розбився біля узбережжя Аляски. На борту перебували четверо дорослих людей, усі вони загинули. Причини аварії наразі встановлюють. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
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За інформацією видання, літак прямував до аеропорту міста Селдовія після вильоту з Анкориджа. Аеропорт розташований приблизно за 219 кілометрів на південний захід від Анкориджа.
Після аварії літак опинився у воді на глибині близько 4,6 метра в болотистій місцевості Селдовії поблизу берега. За словами керівника регіонального офісу Національної ради з безпеки на транспорті Клінта Джонсона, патрульним довелося чекати відпливу, щоб дістатися до літака.
Патрульним вдалося витягнути тіла чотирьох дорослих з літака. За даними Департаменту громадської безпеки, їх відправляють до офісу судово-медичної експертизи, і їхні імена не будуть оприлюднені, доки не буде повідомлено найближчих родичів
Наразі невідомо, що саме спричинило аварію. Розслідування проводить Національна рада з безпеки на транспорту США.
Сенатор США від Аляски Ден Салліван заявив, що отримає брифінг від NTSB та Федерального управління цивільної авіації щодо обставин катастрофи.
Ці трагедії розбивають серце та є неприйнятними, саме тому безпека авіації та інфраструктура на Алясці продовжують бути моїм головним пріоритетом
Нагадаємо
Невеликий літак розбився під час другої спроби посадки на віддаленому військовому аеродромі Кейп-Ньюенхем на Алясці, внаслідок чого загинули всі вісім людей на борту.