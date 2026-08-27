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Внаслідок авіакатастрофи на Алясці загинули четверо людей на борту

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Piper PA-24 упав у воду біля Селдовії під час польоту з Анкориджа. Усі четверо людей на борту загинули, причини аварії розслідують.

Внаслідок авіакатастрофи на Алясці загинули четверо людей на борту

Невеликий літак Piper PA-24 розбився біля узбережжя Аляски. На борту перебували четверо дорослих людей, усі вони загинули. Причини аварії наразі встановлюють. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, літак прямував до аеропорту міста Селдовія після вильоту з Анкориджа. Аеропорт розташований приблизно за 219 кілометрів на південний захід від Анкориджа.

Після аварії літак опинився у воді на глибині близько 4,6 метра в болотистій місцевості Селдовії поблизу берега. За словами керівника регіонального офісу Національної ради з безпеки на транспорті Клінта Джонсона, патрульним довелося чекати відпливу, щоб дістатися до літака.

Патрульним вдалося витягнути тіла чотирьох дорослих з літака. За даними Департаменту громадської безпеки, їх відправляють до офісу судово-медичної експертизи, і їхні імена не будуть оприлюднені, доки не буде повідомлено найближчих родичів

- пише видання.

Наразі невідомо, що саме спричинило аварію. Розслідування проводить Національна рада з безпеки на транспорту США.

Сенатор США від Аляски Ден Салліван заявив, що отримає брифінг від NTSB та Федерального управління цивільної авіації щодо обставин катастрофи.

Ці трагедії розбивають серце та є неприйнятними, саме тому безпека авіації та інфраструктура на Алясці продовжують бути моїм головним пріоритетом

- заявив він.

Нагадаємо

Невеликий літак розбився під час другої спроби посадки на віддаленому військовому аеродромі Кейп-Ньюенхем на Алясці, внаслідок чого загинули всі вісім людей на борту.

Алла Кіосак

Світ
Аляска
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Федеральне авіаційне управління США