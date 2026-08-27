В результате авиакатастрофы на Аляске погибли четыре человека, находившиеся на борту
Киев • УНН
Piper PA-24 упал в воду возле Селдовии во время полёта из Анкориджа. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли, причины аварии расследуются.
Небольшой самолет Piper PA-24 разбился у побережья Аляски. На борту находились четверо взрослых, все они погибли. Причины аварии в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
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По информации издания, самолет направлялся в аэропорт города Селдовия после вылета из Анкориджа. Аэропорт расположен примерно в 219 километрах к юго-западу от Анкориджа.
После аварии самолет оказался в воде на глубине около 4,6 метра в болотистой местности Селдовии недалеко от берега. По словам руководителя регионального офиса Национального совета по безопасности на транспорте Клинта Джонсона, патрульным пришлось ждать отлива, чтобы добраться до самолета.
Патрульным удалось извлечь из самолета тела четырех взрослых. По данным Департамента общественной безопасности, их направляют в офис судебно-медицинской экспертизы, а их имена не будут обнародованы до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники
В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной аварии. Расследование проводит Национальный совет по безопасности на транспорте США.
Сенатор США от Аляски Дэн Салливан заявил, что получит брифинг от NTSB и Федерального управления гражданской авиации об обстоятельствах катастрофы.
Эти трагедии разбивают сердце и являются неприемлемыми, именно поэтому безопасность авиации и инфраструктура на Аляске продолжают оставаться моим главным приоритетом
Напомним
Небольшой самолет разбился во время второй попытки посадки на отдаленном военном аэродроме Кейп-Ньюэнхем на Аляске, в результате чего погибли все восемь человек, находившиеся на борту.