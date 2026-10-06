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The Guardian
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Таємничий манускрипт Войнича могли століттями читати в неправильному порядку

Київ • УНН

 • 8456 перегляди

Дослідники вважають, що сторінки манускрипту Войнича переплели у XV столітті. Відновлена послідовність може допомогти його розшифрувати.

Таємничий манускрипт Войнича могли століттями читати в неправильному порядку

Знаменитий манускрипт Войнича - середньовічний рукопис, написаний невідомим алфавітом, - не можуть розшифрувати понад століття, зокрема тому, що його сторінки ще у XV столітті були переплетені в неправильному порядку. Такого висновку дійшли дослідник Колін Лейфілд і палеограф Ліза Фейгін Девіс. Роботу опубліковано в журналі Digital Medievalist, повідомляє the Guardian, пише УНН.

Деталі

Пергамент рукопису, що зберігається в бібліотеці рідкісних книг Бейнеке Єльського університету, методом радіовуглецевого датування визначили як такий, що належить до 1404–1438 років. Як встановили автори, спочатку аркуші існували у вигляді окремих складених навпіл подвійних аркушів - "сингуліонів".

Пізніше, у середині - наприкінці XV століття, їх заново зшили у вкладені одна в одну зошити, через що початкова послідовність була порушена. У результаті текст та ілюстрації протягом п’яти століть читали в неправильному порядку, що частково пояснює, чому всі спроби розшифрувати рукопис раз у раз зазнавали невдачі.

Щоб відновити початкову послідовність, дослідники застосували латентно-семантичний аналіз - метод, який виявляє схожість текстових фрагментів на різних сторінках і дає змогу припустити, які аркуші спочатку розташовувалися поруч. Окрім цього, науковці спиралися на інструментальний аналіз чорнила та позначок на полях, а також на розташування водяних розводів, за якими можна визначити, як подвійні аркуші були вкладені один в один.

Девіс зазначає, що поширене уявлення про рукопис як творіння одного "божевільного генія" не підтверджується матеріальними даними.

Багатьом хотілося, щоб манускрипт Войнича створив один божевільний геній. Насправді ж дані свідчать про більш колективний об’єкт

- заявила дослідниця.

Висновок про неправильне переплетення важливий тому, що більшість спроб розшифрування ґрунтуються на нинішньому порядку сторінок: якщо його було порушено, то і статистика повторюваних поєднань символів, і зв’язок тексту з малюнками рослин, астрономічними схемами та людськими фігурами могли роками вводити дослідників в оману.

Автори сподіваються, що відновлена послідовність аркушів дасть більше змістовного матеріалу тим, хто продовжує спроби прочитати текст, а код і дані планують оприлюднити у відкритому доступі.

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Ольга Розгон

КультураСвітУНН Lite
The Guardian
Єльський університет