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Після десятиліть переговорів: останки царя Самуїла повернули з Греції до Болгарії

Київ • УНН

 • 2252 перегляди

Греція передала Болгарії останки, ідентифіковані як цар Самуїл, знайдені 1965 року. Генетичне підтвердження ідентифікації відсутнє.

Після десятиліть переговорів: останки царя Самуїла повернули з Греції до Болгарії

Болгарія 3 жовтня отримала від Греції останки, ідентифіковані як останки середньовічного царя Самуїла, який правив у 997–1014 роках. Про це повідомляє УНН із посиланням на уряди Греції та Болгарії, BTA і The Guardian.

Передача відбулася після багаторічних переговорів між двома країнами в межах угоди про взаємне повернення історичних та релігійних цінностей. Останки вже доставили до Софії, де їх зустріли з державними почестями та помістили у спеціальний мармуровий саркофаг.

Деталі

Офіційна церемонія передачі відбулася вранці у Музеї візантійської культури у Салоніках за участі прем'єр-міністрів Греції Кіріакоса Міцотакіса та Болгарії Румена Радева. Сторони підписали відповідні протоколи про передачу культурних цінностей. Далі останки доправили до Софії військово-транспортним літаком Spartan. Після входження у повітряний простір Болгарії його супроводжували винищувачі МіГ-29 та F-16. У центрі столиці відбулася державна церемонія "Болгарія зустрічає царя Самуїла", під час якої пролунали національний гімн і 21 артилерійський салют.

Після цього останки процесією перенесли до базиліки Святої Софії. Там болгарський патріарх Даниїл очолив заупокійне богослужіння, після якого останки помістили у спеціально виготовлений мармуровий саркофаг.

Передача стала частиною домовленості, яку 29 вересня підписали міністри культури двох країн. В обмін Болгарія повернула Греції 48 історичних і церковних реліквій, які були вивезені до Софії у 1917 році під час Першої світової війни. Йдеться, зокрема, про ікони, хрести, церковне вбрання, релікварії та єпископський трон із монастирів Панагія Ейкосифінісса і Тіміу Продрому, а також із митрополії Серреса і Нігріти. До 5 листопада повернуті Греції предмети виставлятимуться у Музеї візантійської культури в Салоніках, після чого їх мають передати монастирям та церковним установам, звідки вони походять. Софія та Афіни також домовилися продовжити переговори щодо інших історичних об'єктів, які становлять взаємний інтерес.

Як знайшли останки

Останки, які вважають останками царя Самуїла, знайшов грецький археолог Ніколаос Муцопулос у базиліці Святого Ахіллія на острові в озері Мала Преспа. Знахідка датується 1965 роком. Разом із ними у чотирьох саркофагах було знайдено й інший антропологічний матеріал, який Греція також передала Болгарії.

Остаточного генетичного підтвердження цієї ідентифікації немає. Болгарський історик професор Мілко Палангурський заявив, що ДНК-аналіз останків до їхнього повернення не проводили. Водночас низка болгарських археологів та істориків вважають наявні археологічні й історичні дані достатньо переконливими, щоб пов'язувати поховання саме із Самуїлом.

Переговори тривали десятиліттями

За словами Міцотакіса, переговори щодо взаємного повернення культурних цінностей фактично розпочалися приблизно пів століття тому. Перші обговорення цього питання ще у 1970-х роках проводили тодішній прем'єр Греції Константінос Караманліс і болгарський керівник Тодор Живков.

Радев на церемонії у Салоніках заявив, що повернення останків завершує тривалий дипломатичний процес і може стати новим етапом культурної співпраці між двома країнами. Він наголосив, що історичні предмети мають бути доступними народам, із минулим яких вони пов'язані.

Утім, домовленість викликала й дискусії. За даними Associated Press, деякі грецькі науковці та представники церкви висловлювали невдоволення тим, які саме предмети Болгарія передала Греції. У Болгарії, своєю чергою, професор Палангурський заявив, що перед укладенням угоди, на його думку, слід було провести повніше дослідження та каталогізацію реліквій.

До чого тут мармури Парфенона

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс використав передачу реліквій також як аргумент у багаторічній суперечці Афін із Великою Британією щодо скульптур Парфенона, значна частина яких зберігається у Британському музеї.

За його словами, міжнародне ставлення до культурної спадщини поступово змінюється, а історичні пам'ятки не повинні розглядатися як військові трофеї або речі, відірвані від культурного середовища, для якого вони були створені. Міцотакіс заявив, що той самий принцип лежить в основі вимоги Афін про возз'єднання скульптур Парфенона.

Грецький прем'єр також повторив, що Афіни не погодяться на рішення, яке означало б визнання права власності іншої держави на скульптури або передбачало б їхнє повернення Греції лише у формі позики.

Хто такий цар Самуїл

Самуїл правив Болгарським царством у 997–1014 роках і протягом десятиліть воював із Візантійською імперією. За його правління політичний центр держави перемістився на південний захід Балкан, у район Преспи та Охрида. У 1014 році війська Самуїла зазнали важкої поразки від армії візантійського імператора Василія II. Невдовзі після цього цар помер. Болгарське царство продовжувало опір ще кілька років, але у 1018 році його території перейшли під контроль Візантії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що в Єгипті знайшли неушкоджену гробницю високопоставленого чиновника віком понад 4 тисячі років.

Олександра Василенко

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