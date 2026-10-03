После десятилетий переговоров: останки царя Самуила вернули из Греции в Болгарию

3 октября Болгария получила от Греции останки, идентифицированные как останки средневекового царя Самуила, правившего в 997–1014 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительства Греции и Болгарии, BTA и The Guardian.

Передача состоялась после многолетних переговоров между двумя странами в рамках соглашения о взаимном возвращении исторических и религиозных ценностей. Останки уже доставили в Софию, где их встретили с государственными почестями и поместили в специальный мраморный саркофаг.

Подробности

Официальная церемония передачи состоялась утром в Музее византийской культуры в Салониках при участии премьер-министров Греции Кириакоса Мицотакиса и Болгарии Румена Радева. Стороны подписали соответствующие протоколы о передаче культурных ценностей. Затем останки доставили в Софию военно-транспортным самолётом Spartan. После вхождения в воздушное пространство Болгарии его сопровождали истребители МиГ-29 и F-16. В центре столицы состоялась государственная церемония «Болгария встречает царя Самуила», во время которой прозвучали национальный гимн и 21 артиллерийский залп.

После этого останки процессией перенесли в базилику Святой Софии. Там болгарский патриарх Даниил возглавил заупокойное богослужение, после которого останки поместили в специально изготовленный мраморный саркофаг.

Передача стала частью договорённости, которую 29 сентября подписали министры культуры двух стран. В обмен Болгария вернула Греции 48 исторических и церковных реликвий, вывезенных в Софию в 1917 году во время Первой мировой войны. Речь идёт, в частности, об иконах, крестах, церковных облачениях, реликвариях и епископском троне из монастырей Панагия Эйкосифинисса и Тимиу Продрому, а также из митрополии Серреса и Нигриты. До 5 ноября возвращённые Греции предметы будут выставляться в Музее византийской культуры в Салониках, после чего их должны передать монастырям и церковным учреждениям, откуда они происходят. София и Афины также договорились продолжить переговоры по другим историческим объектам, представляющим взаимный интерес.

Как нашли останки

Останки, которые считают останками царя Самуила, нашёл греческий археолог Николаос Муцопулос в базилике Святого Ахиллия на острове в озере Малая Преспа. Находка датируется 1965 годом. Вместе с ними в четырёх саркофагах был найден и другой антропологический материал, который Греция также передала Болгарии.

Окончательного генетического подтверждения этой идентификации нет. Болгарский историк профессор Милко Палангурский заявил, что ДНК-анализ останков до их возвращения не проводился. В то же время ряд болгарских археологов и историков считают имеющиеся археологические и исторические данные достаточно убедительными, чтобы связывать захоронение именно с Самуилом.

Переговоры продолжались десятилетиями

По словам Мицотакиса, переговоры о взаимном возвращении культурных ценностей фактически начались около полувека назад. Первые обсуждения этого вопроса ещё в 1970-х годах проводили тогдашний премьер-министр Греции Константинос Караманлис и болгарский руководитель Тодор Живков.

Радев на церемонии в Салониках заявил, что возвращение останков завершает длительный дипломатический процесс и может стать новым этапом культурного сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что исторические предметы должны быть доступны народам, с прошлым которых они связаны.

Впрочем, договорённость вызвала и дискуссии. По данным Associated Press, некоторые греческие учёные и представители церкви выражали недовольство тем, какие именно предметы Болгария передала Греции. В Болгарии, в свою очередь, профессор Палангурский заявил, что до заключения соглашения, по его мнению, следовало провести более полное исследование и каталогизацию реликвий.

При чём здесь мраморы Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис использовал передачу реликвий также как аргумент в многолетнем споре Афин с Великобританией по поводу скульптур Парфенона, значительная часть которых хранится в Британском музее.

По его словам, международное отношение к культурному наследию постепенно меняется, а исторические памятники не должны рассматриваться как военные трофеи или вещи, оторванные от культурной среды, для которой они были созданы. Мицотакис заявил, что тот же принцип лежит в основе требования Афин о воссоединении скульптур Парфенона.

Греческий премьер также повторил, что Афины не согласятся на решение, которое означало бы признание права собственности другого государства на скульптуры или предусматривало бы их возвращение Греции лишь в форме займа.

Кто такой царь Самуил

Самуил правил Болгарским царством в 997–1014 годах и на протяжении десятилетий воевал с Византийской империей. При его правлении политический центр государства переместился на юго-запад Балкан, в район Преспы и Охрида. В 1014 году войска Самуила потерпели тяжелое поражение от армии византийского императора Василия II. Вскоре после этого царь умер. Болгарское царство продолжало сопротивление еще несколько лет, но в 1018 году его территории перешли под контроль Византии.

Напомним

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