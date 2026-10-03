Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью
Киев • УНН
Президент заявил, что ожидает готовности дальнобойной ракеты FP-9 уже этой осенью.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает готовности дальнобойной баллистической ракеты FP-9 уже этой осенью. Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет УНН.
По словам президента, он лично звонил руководству украинской оборонной компании Fire Point, которая разрабатывает ракету, чтобы призвать как можно скорее завершить создание FP-9.
Я сказал им: где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И FP-9 будет готова этой осенью, я уверен
В Fire Point ранее заявляли о возможности ракеты FP-9 достигать москвы.
Напомним
На этой неделе Украина сообщила о первом боевом применении собственной баллистической ракеты FP-7. По данным Fire Point, её дальность составляет около 250 км. Тактическая баллистическая ракета FP-7 производства украинской компании Fire Point является более дешёвым ответом на американские ATACMS.
Как отметило издание The New York Times, первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, способных производить баллистические ракеты.