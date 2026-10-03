Украинские дальнобойные "санкции" сработали в самарском и брянском регионах рф - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о поражении военных объектов в самарском и брянском регионах рф. Также есть новые результаты в Чёрном море.
Президент Владимир Зеленский заявил о поражении украинским дальнобойным оружием военных объектов в Самарском и Брянском регионах россии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
россияне продолжают превращать нашу инфраструктуру и всё, что поддерживает обычную жизнь, в свои мишени. Утром в Киеве "Шахед" ударил по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками были жилые дома, железная дорога и энергетика во многих регионах. В Черноморске дроном ударили по судну
По его словам, важно, что украинские воины всегда находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла.
В эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора. Наши санкции достигли Самарского региона, позиций оккупантов с расчётами "Искандеров" в Брянском регионе. Есть новые результаты в Чёрном море
Президент поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и системную работу и подчеркнул, что Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию.
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT03.10.26, 11:31 • 34458 просмотров