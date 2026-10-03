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Украинские дальнобойные "санкции" сработали в самарском и брянском регионах рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 5318 просмотра

Зеленский сообщил о поражении военных объектов в самарском и брянском регионах рф. Также есть новые результаты в Чёрном море.

Украинские дальнобойные "санкции" сработали в самарском и брянском регионах рф - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о поражении украинским дальнобойным оружием военных объектов в Самарском и Брянском регионах россии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

россияне продолжают превращать нашу инфраструктуру и всё, что поддерживает обычную жизнь, в свои мишени. Утром в Киеве "Шахед" ударил по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками были жилые дома, железная дорога и энергетика во многих регионах. В Черноморске дроном ударили по судну

- отметил Зеленский.

По его словам, важно, что украинские воины всегда находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла.

В эти сутки наша дальнобойность эффективно сработала по объектам, работающим на военную машину агрессора. Наши санкции достигли Самарского региона, позиций оккупантов с расчётами "Искандеров" в Брянском регионе. Есть новые результаты в Чёрном море

- проинформировал Зеленский.

Президент поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и системную работу и подчеркнул, что Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию.

Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT03.10.26, 11:31 • 34458 просмотров

Ольга Розгон

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