Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.
Греція погодиться на участь у миротворчій місії в Україні лише за умови припинення вогню, відсутності розгортання на території рф та наявності чіткої стратегії виходу.
Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.
За останні два дні поблизу грецького острова Санторіні зафіксовано понад 300 землетрусів. Близько 9000 місцевих жителів евакуювалися на материк, влада вживає надзвичайних заходів безпеки.
Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили війни в Україні та безпекові виклики. Туреччина отримала похвалу за підтримку української оборонної промисловості та дипломатичні зусилля.
Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Урсула фон дер Ляєн, Кая Каллас та Антоніо Коста були висунуті на найвищі посади в ЄС після узгодження між лідерами ЄС, що представляють три основні політичні групи блоку.
Шість лідерів ЄС погодилися з тим, що Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта і Кая Каллас повинні отримати посади очільників в Європейській комісії, Європейській раді та зовнішньополітичній службі відповідно.
Захист портової інфраструктури та вільного судноплавства є ключем до збереження світового експорту продовольства з України та стримування цін на продукти харчування, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Глобальному саміті миру.
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.
Греція вивчає старі та нові запити України на військову допомогу, включаючи ракети, зенітні системи, винищувачі та боєприпаси, гарантуючи при цьому, що це не матиме негативного впливу на спроможність її власних збройних сил.
Прем'єр-міністр Польщі та глава уряду Греції звернулися до президента Європейської комісії з проханням створити європейський щит протиповітряної оборони для захисту ЄС від майбутніх загроз, таких як літаки, ракети і безпілотники.
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом зусилля, спрямовані на залучення широкого кола держав до майбутнього Саміту мира та підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку між Україною та Грецією.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" для колективного захисту всіх країн-членів ЄС від потенційних загроз.
Греція відмовляється надавати Україні такі важливі системи протиповітряної оборони, як "Патріот" та С-300, оскільки вони є критично важливими для захисту повітряного простору Греції.
Партнери України по НАТО та ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію, щоб ті надали Україні більше систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, для захисту вразливих регіонів від російських атак.
Прем'єр Греції впевнений, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Одесі, щоб залякати Афіни, коли він і президент України Володимир Зеленський перебували з візитом у місті.
Під час свого візиту до Вільнюса президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом. Сторони обговорили попередні домовленості та залучення інших країн до Саміту миру у Швейцарії.
Зеленський наголосив на нагальній потребі в отриманні від партнерів "Патріотів" та інших систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і громад від російського ракетного терору.
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом зміцнення протиповітряної оборони України і прискорення роботи над двосторонньою угодою про безпеку в межах Вільнюської декларації G7.
Хорватія запровадила суперечливий закон, що передбачає покарання інформаторів, які передають інформацію з судових розслідувань пресі, незважаючи на занепокоєння опозиції та журналістів щодо обмеження свободи ЗМІ та викривачів.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що обстріл Одеси під час візиту до міста іноземної делегації свідчить про неадекватність дій російського лідера володимира путіна.
Для путіна перемир'я було б способом перевести подих і відновити боєздатність своєї армії, а не справжніми переговорами, заявив Зеленський, коментуючи пропозицію Папи Римського про переговори.
Президент Франції Еммануель Макрон продовжує відкладати свій візит в Україну, оскільки хоче скоординувати дії з союзниками і приїхати "з відчутними результатами".
Коментуючи обстріл Одеси президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сказати хто, або що було ціллю ракетного удару рф.
Російський ракетний удар по Одесі міг бути спрямований проти делегацій президента України Зеленського та прем'єр-міністра Греції Міцотакіса, вибухнувши всього за 500 метрів від них.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, ставши свідком ракетного удару росії по Одесі, підтвердив непохитну підтримку України з боку Європи.
Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені, одеський губернатор висловив співчуття родинам загиблих.
Російський ракетний удар був спрямований на інфраструктуру Одеського порту під час офіційного візиту Зеленського з прем'єр-міністром Греції, але не влучив у президентський кортеж, як про це неправдиво повідомили російські ЗМІ.
Під час візиту до Одеського порту президент Зеленський та прем'єр-міністр Греції Міцотакіс побачили, як працює "зерновий коридор" в Чорному морі, який експортував майже 28 мільйонів тонн зерна до 38 країн з моменту виходу росії з зернової угоди, незважаючи на постійні російські атаки на портову інфраструктуру.