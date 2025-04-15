Кіріакос Міцотакіс

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21860 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142405 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128606 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130190 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193927 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77010 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115876 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Греція витратить мільярди євро на оборону впродовж 12 років: стали відомі суми

Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.

Новини Світу • 2 квітня, 10:59 • 31924 перегляди

Греція назвала умови для відправки своїх миротворців в Україну: на що орієнтуються Афіни

Греція погодиться на участь у миротворчій місії в Україні лише за умови припинення вогню, відсутності розгортання на території рф та наявності чіткої стратегії виходу.

Політика • 27 березня, 12:17 • 22029 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі

Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.

Політика • 22 лютого, 17:43 • 41588 перегляди

Люди масово евакуюються із грецького острова Санторіні через серію землетрусів

За останні два дні поблизу грецького острова Санторіні зафіксовано понад 300 землетрусів. Близько 9000 місцевих жителів евакуювалися на материк, влада вживає надзвичайних заходів безпеки.

Новини Світу • 5 лютого, 07:49 • 27681 перегляди

Рютте та Ердоган обговорили війну в Україні та саміт НАТО-2026

Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили війни в Україні та безпекові виклики. Туреччина отримала похвалу за підтримку української оборонної промисловості та дипломатичні зусилля.

Новини Світу • 25 листопада, 22:37 • 16951 перегляди

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Війна • 9 жовтня, 19:46 • 47481 перегляди

Урсула фон дер Ляйєн, Кая Каллас та Антоніу Кошта висунуті на вищі посади ЄС

Урсула фон дер Ляєн, Кая Каллас та Антоніо Коста були висунуті на найвищі посади в ЄС після узгодження між лідерами ЄС, що представляють три основні політичні групи блоку.

Політика • 26 червня, 00:28 • 27384 перегляди

Фон дер Ляєн, Кошту і Каллас погодили як очільників Єврокомісії, Євроради і дипломатії ЄС - Politico

Шість лідерів ЄС погодилися з тим, що Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта і Кая Каллас повинні отримати посади очільників в Європейській комісії, Європейській раді та зовнішньополітичній службі відповідно.

Новини Світу • 25 червня, 13:07 • 19824 перегляди

Захист портової інфраструктури є ключовим для збереження експорту продовольства з України – Міцотакіс

Захист портової інфраструктури та вільного судноплавства є ключем до збереження світового експорту продовольства з України та стримування цін на продукти харчування, заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на Глобальному саміті миру.

Економіка • 16 червня, 11:20 • 30026 перегляди

Греція заявила, що закриє шлях до ЄС Північній Македонії: у чому причина

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.

Суспільство • 25 травня, 21:13 • 25388 перегляди

Греція вивчає нові і старі запити України щодо військової допомоги - ЗМІ

Греція вивчає старі та нові запити України на військову допомогу, включаючи ракети, зенітні системи, винищувачі та боєприпаси, гарантуючи при цьому, що це не матиме негативного впливу на спроможність її власних збройних сил.

Війна • 24 травня, 06:56 • 22835 перегляди

Польща та Греція закликають ЄС створити спільний щит протиповітряної оборони

Прем'єр-міністр Польщі та глава уряду Греції звернулися до президента Європейської комісії з проханням створити європейський щит протиповітряної оборони для захисту ЄС від майбутніх загроз, таких як літаки, ракети і безпілотники.

Новини Світу • 24 травня, 03:14 • 24065 перегляди

Зеленський зідзвонився із прем'єром Греції: обговорили майбутній Саміт миру та підготовку спільної угоди про безпеку

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом зусилля, спрямовані на залучення широкого кола держав до майбутнього Саміту мира та підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку між Україною та Грецією.

Війна • 23 травня, 11:43 • 17086 перегляди

Прем'єр Греції підтримав створення європейської системи ППО за зразком "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" для колективного захисту всіх країн-членів ЄС від потенційних загроз.

Новини Світу • 16 травня, 13:46 • 23097 перегляди

Греція відмовилась надавати Україні системи протиповітряної оборони

Греція відмовляється надавати Україні такі важливі системи протиповітряної оборони, як "Патріот" та С-300, оскільки вони є критично важливими для захисту повітряного простору Греції.

Війна • 26 квітня, 04:50 • 22296 перегляди

FT: партнери України тиснуть на Грецію на Іспанію, щоб вони передали Києвучастину своїх систем ППО

Партнери України по НАТО та ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію, щоб ті надали Україні більше систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, для захисту вразливих регіонів від російських атак.

Війна • 22 квітня, 09:06 • 38089 перегляди

"Це була акція залякування": прем'єр Греції впевнений, що рф навмисно обстріляла Одесу під час його візиту до міста

Прем'єр Греції впевнений, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Одесі, щоб залякати Афіни, коли він і президент України Володимир Зеленський перебували з візитом у місті.

Війна • 15 квітня, 17:06 • 20856 перегляди

Зеленський обговорив з прем'єром Греції залучення країн Глобального Півдня до Саміту миру

Під час свого візиту до Вільнюса президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом. Сторони обговорили попередні домовленості та залучення інших країн до Саміту миру у Швейцарії.

Політика • 11 квітня, 16:05 • 28820 перегляди

Patriot та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні – Зеленський

Зеленський наголосив на нагальній потребі в отриманні від партнерів "Патріотів" та інших систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і громад від російського ракетного терору.

Війна • 21 березня, 20:18 • 100670 перегляди

Зеленський обговорив з Міцотакісом домовленості про зміцнення ППО: "У необхідності прем'єр переконався в Одесі 6 березня"

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом зміцнення протиповітряної оборони України і прискорення роботи над двосторонньою угодою про безпеку в межах Вільнюської декларації G7.

Війна • 21 березня, 13:17 • 24370 перегляди

Хорватія вводить суперечливий термін у Кримінальний кодекс: журналісти та опозиція вважають це спробою "закрити їм рота"

Хорватія запровадила суперечливий закон, що передбачає покарання інформаторів, які передають інформацію з судових розслідувань пресі, незважаючи на занепокоєння опозиції та журналістів щодо обмеження свободи ЗМІ та викривачів.

Новини Світу • 14 березня, 18:02 • 66788 перегляди

"Він неадекватна людина": Зеленський назвав ціль путіна у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що обстріл Одеси під час візиту до міста іноземної делегації свідчить про неадекватність дій російського лідера володимира путіна.

Війна • 12 березня, 10:15 • 25300 перегляди

Для путіна перемир’я було б способом перевести дух - Зеленський про пропозицію Папи Римського

Для путіна перемир'я було б способом перевести подих і відновити боєздатність своєї армії, а не справжніми переговорами, заявив Зеленський, коментуючи пропозицію Папи Римського про переговори.

Війна • 12 березня, 07:45 • 65885 перегляди

Макрон відкладає візити до України через те, що хоче відвідати країну “з відчутними результатами” - Politico

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує відкладати свій візит в Україну, оскільки хоче скоординувати дії з союзниками і приїхати "з відчутними результатами".

Війна • 11 березня, 17:55 • 81650 перегляди

"Я не знаю, в кого вони хотіли влучити": Зеленський про обстріл Одеси під час свого візиту до міста з прем'єром Греції

Коментуючи обстріл Одеси президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сказати хто, або що було ціллю ракетного удару рф.

Війна • 7 березня, 16:19 • 24098 перегляди

Не можна виключати, що вчорашній удар рф по Одесі був націлений на делегацію Зеленського та Міцотакіса – Жовква

Російський ракетний удар по Одесі міг бути спрямований проти делегацій президента України Зеленського та прем'єр-міністра Греції Міцотакіса, вибухнувши всього за 500 метрів від них.

Війна • 7 березня, 13:58 • 25084 перегляди

Прем'єр Греції після побаченого удару рф по Одесі: "У всіх нас є послання для кремля"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, ставши свідком ракетного удару росії по Одесі, підтвердив непохитну підтримку України з боку Європи.

Політика • 7 березня, 13:28 • 29273 перегляди

Кіпер висловив співчуття рідним та загиблим внаслідок ракетного удару по Одесі

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені, одеський губернатор висловив співчуття родинам загиблих.

Суспільство • 7 березня, 12:38 • 41604 перегляди

Spravdi спростували фейк про те кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі

Російський ракетний удар був спрямований на інфраструктуру Одеського порту під час офіційного візиту Зеленського з прем'єр-міністром Греції, але не влучив у президентський кортеж, як про це неправдиво повідомили російські ЗМІ.

Війна • 6 березня, 19:53 • 50279 перегляди

У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Під час візиту до Одеського порту президент Зеленський та прем'єр-міністр Греції Міцотакіс побачили, як працює "зерновий коридор" в Чорному морі, який експортував майже 28 мільйонів тонн зерна до 38 країн з моменту виходу росії з зернової угоди, незважаючи на постійні російські атаки на портову інфраструктуру.

Війна • 6 березня, 19:07 • 64046 перегляди