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Учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі вшанували пам’ять полеглих воїнів

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Зеленський разом з лідерами країн - учасниками саміту Україна – Південно-Східна Європа - вшанував пам'ять полеглих воїнів в Одесі. Іноземним гостям розповіли історії українських захисників.

Учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі вшанували пам’ять полеглих воїнів

Перед початком саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі, Президент Володимир Зеленський разом з учасниками заходу вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Участь у церемонії взяли: Президентка Молдови Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Чорногорії Яков Мілатович, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

На Алеї Героїв у парку ім. Т. Шевченка учасники церемонії оглянули портрети полеглих воїнів і поклали до них квіти. Іноземним гостям розповіли історії захисників і захисниць України, які віддали свої життя за свободу та незалежність нашої держави.

Довідка

Алея Героїв була відкрита торік 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників України – з ініціативи рідних полеглих воїнів. Станом на зараз на ній встановлені стенди з інформацією про 469 загиблих захисників, 12 із яких є Героями України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Андрей Пленкович
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