Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе почтили память павших воинов

Перед началом саммита Украина – Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе, Президент Владимир Зеленский вместе с участниками мероприятия почтил память погибших защитников и защитниц Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Участие в церемонии приняли: Президент Молдовы Майя Санду, Президент Румынии Никушор Дан, Президент Черногории Яков Милатович, Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Премьер-министр Болгарии Росен Желязков, спикер парламента Албании Элиза Спиропали, первый вице-премьер-министр Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер-министр – министерка иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.

На Аллее Героев в парке им. Т. Шевченко участники церемонии осмотрели портреты павших воинов и возложили к ним цветы. Иностранным гостям рассказали истории защитников и защитниц Украины, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего государства.

Справка

Аллея Героев была открыта в прошлом году 29 августа – в День памяти погибших защитников Украины – по инициативе родных павших воинов. По состоянию на сейчас на ней установлены стенды с информацией о 469 погибших защитниках, 12 из которых являются Героями Украины.