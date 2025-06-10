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Греція лідирує в ЄС за споживанням відновлюваної енергії, але має проблеми з перевантаженням у пікові години

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Греція лідирує в Європі за споживанням відновлюваної енергії (55%), але стикається з перевантаженням мережі через надмірну кількість сонячних панелей. Оператори змушені вимикати їх у пікові години.

Греція лідирує в ЄС за споживанням відновлюваної енергії, але має проблеми з перевантаженням у пікові години

У Греції рівень річного споживання відновлюваної енергії значно випереджає показники інших країн Європи і складає 55 %. Це призводить до серйозних проблем з електроенергією в цій сонячній країни, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

У Греції район навколо Кастрон Віотіас, приблизно за 110 кілометрів на північний захід від Афін, який колись був центром сільськогосподарського виробництва, за останні 15 років став свідком розширення сонячних парків, що є частиною великого прориву в розвитку відновлюваної енергетики в країні.

Наразі в Греції встановлено 16 гігават відновлюваної енергії, з яких сонячна енергетика становить майже 10 гігават, включаючи 2,5 гігават, які були введені в експлуатацію минулого року.

Загалом у країні 55 % річного споживання минулого року було покрито відновлюваними джерелами енергії, причому сонячна енергія становила близько 23 %, згідно з даними SPEF, асоціації, яка об'єднує місцевих виробників сонячної енергії.

Таким чином Греція обігнала інші країни Європи, показник яких складає в середньому 50 %. У 2023 році прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс передбачив, що Греція "незабаром генеруватиме 80 % своїх потреб в електроенергії за рахунок відновлюваних джерел енергії".

Але досягти цього виявляється складно. Голова SPEF Стеліос Лумакіс заявив, що сонячний сектор зіткнувся з труднощами через поєднання низки факторів, включаючи невеликий розмір Греції, обмежену інфраструктуру та затримки у нарощуванні потужностей для зберігання енергії.

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Грецька держава схвалила занадто багато фотоелектричних проектів за останні п'ять років, тож ринок насичений. Це призводить до "значного надлишку виробництва" в сонячні дні.

Національний оператор мережі Греції у травні неодноразово наказував тисячам середніх операторів вимикатися в найсонячніші години дня, щоб уникнути перевантаження мережі та спровокування відключення електроенергії.

Секрет полягає в тому, щоб збалансувати попит і пропозицію. Якщо ви не зробите це добре, то отримаєте відключення електроенергії

- сказав старший політичний аналітик і партнер незалежної громадської організації Green Tank Нікос Мандзаріс.

Щоб керувати надлишком, Греція нарощує потужності акумуляторних накопичувачів. Але щоб наздогнати виробництво сонячної електроенергії знадобляться роки.

Наступні три роки будуть вирішальними

- сказав політичний радник торгової асоціації грецьких компаній HELAPCO, що виробляє та встановлює сонячні панелі Стеліос Псомас.

Тим часом оператори сонячних панелей повинні будуть забезпечити, щоб виробництво не перевищувало потужності, тим самим обмежуючи їхній потенційний заробіток.

Управління високою часткою відновлюваних джерел енергії, особливо сонячної, вимагає значної гнучкості та рішень для зберігання енергії

 – сказала Франческа Андреоллі, старший науковий співробітник ECCO, аналітичного центру зі зміни клімату в Італії, який стикається з аналогічною проблемою.

Доповнення

 З 2027 року в Англії забудовники будуть зобов'язані встановлювати сонячні панелі на нових будинках, що збільшить вартість будівництва, але дозволить заощаджувати на електроенергії. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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