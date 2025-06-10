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Греция лидирует в ЕС по потреблению возобновляемой энергии, но имеет проблемы с перегрузкой в пиковые часы

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Греция лидирует в Европе по потреблению возобновляемой энергии (55%), но сталкивается с перегрузкой сети из-за избыточного количества солнечных панелей. Операторы вынуждены отключать их в пиковые часы.

Греция лидирует в ЕС по потреблению возобновляемой энергии, но имеет проблемы с перегрузкой в пиковые часы

В Греции уровень годового потребления возобновляемой энергии значительно опережает показатели других стран Европы и составляет 55 %. Это приводит к серьезным проблемам с электроэнергией в этой солнечной стране, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

В Греции район вокруг Кастрон Виотиас, примерно в 110 километрах к северо-западу от Афин, который когда-то был центром сельскохозяйственного производства, за последние 15 лет стал свидетелем расширения солнечных парков, что является частью большого прорыва в развитии возобновляемой энергетики в стране.

В настоящее время в Греции установлено 16 гигаватт возобновляемой энергии, из которых солнечная энергетика составляет почти 10 гигаватт, включая 2,5 гигаватта, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году.

В целом в стране 55 % годового потребления в прошлом году было покрыто возобновляемыми источниками энергии, причем солнечная энергия составляла около 23 %, согласно данным SPEF, ассоциации, объединяющей местных производителей солнечной энергии.

Таким образом, Греция обогнала другие страны Европы, показатель которых составляет в среднем 50 %. В 2023 году премьер-министр Кириакос Мицотакис предсказал, что Греция "вскоре будет генерировать 80 % своих потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии".

Но достичь этого оказывается сложно. Глава SPEF Стелиос Лумакис заявил, что солнечный сектор столкнулся с трудностями из-за сочетания ряда факторов, включая небольшой размер Греции, ограниченную инфраструктуру и задержки в наращивании мощностей для хранения энергии.

Ученые разработали батарею, которая будет работать без подзарядки столетиями09.06.25, 20:00 • 4458 просмотров

Греческое государство одобрило слишком много фотоэлектрических проектов за последние пять лет, поэтому рынок насыщен. Это приводит к "значительному избытку производства" в солнечные дни.

Национальный оператор сети Греции в мае неоднократно приказывал тысячам средних операторов выключаться в самые солнечные часы дня, чтобы избежать перегрузки сети и спровоцировать отключение электроэнергии.

Секрет заключается в том, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Если вы не сделаете это хорошо, то получите отключение электроэнергии

- сказал старший политический аналитик и партнер независимой общественной организации Green Tank Никос Мандзарис.

Чтобы управлять избытком, Греция наращивает мощности аккумуляторных накопителей. Но чтобы догнать производство солнечной электроэнергии понадобятся годы.

Следующие три года будут решающими

- сказал политический советник торговой ассоциации греческих компаний HELAPCO, производящей и устанавливающей солнечные панели Стелиос Псомас.

Тем временем операторы солнечных панелей должны будут обеспечить, чтобы производство не превышало мощности, тем самым ограничивая их потенциальный заработок.

Управление высокой долей возобновляемых источников энергии, особенно солнечной, требует значительной гибкости и решений для хранения энергии

 – сказала Франческа Андреолли, старший научный сотрудник ECCO, аналитического центра по изменению климата в Италии, который сталкивается с аналогичной проблемой.

Дополнение

 С 2027 года в Англии застройщики будут обязаны устанавливать солнечные панели на новых домах, что увеличит стоимость строительства, но позволит экономить на электроэнергии. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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