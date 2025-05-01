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Сонячні панелі стануть обовʼязковими для всіх новобудов в Англії з 2027 року

Київ • УНН

 • 1928 перегляди

З 2027 року в Англії забудовники будуть зобов'язані встановлювати сонячні панелі на нових будинках, що збільшить вартість будівництва, але дозволить заощаджувати на електроенергії.

Сонячні панелі стануть обовʼязковими для всіх новобудов в Англії з 2027 року

Уряд Великої Британії планує зобов’язати забудовників встановлювати сонячні панелі на всіх нових будинках в Англії починаючи з 2027 року. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, згідно з планами, до 2027 року забудовники будуть зобов'язані за законом встановлювати сонячні панелі на дахах нових об'єктів нерухомості.

За оцінками Times, ця політика збільшить витрати на будівництво будинку на 3000-4000 фунтів стерлінгів майже 4000-5000 доларів), але при цьому домовласники зможуть заощадити на щорічних рахунках за електроенергію понад 1000 фунтів стерлінгів  (майже 2000 доларів).

За інформацією, Лейбористи поставили за мету побудувати 1,5 млн будинків до кінця роботи парламенту. Партія пообіцяла декарбонізувати електромережу до 2030 року і скоротити рахунки домогосподарств за електроенергію на 300 фунтів стерлінгів (майже 400 доларів на рік).

Міністри також готуються запропонувати фінансовані урядом кредити і гранти на встановлення сонячних панелей на наявних будинках.

Як пише ЗМІ, цей крок демонструє намір прем’єр-міністра Кейра Стармера продовжити політику досягнення нульових викидів, попри публічну критику з боку колишнього лідера лейбористів Тоні Блера. Він заявив, що нинішня кліматична політика є "нераціональною" та "приреченою на провал", бо вимагає "фінансових жертв" із боку громадян, не маючи значного впливу на глобальні викиди.

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Активісти привітали новину про те, що уряд збирається зробити обов'язковим встановлення сонячних панелей у нових будинках.

Лілі-Роуз Елліс, кліматичний активіст Greenpeace UK, сказала: "Занадто довго ми витрачали даремно безкоштовну енергію, яка падає на дахи будинків щодня. Тепер люди, які живуть у нових будинках, будуть економити сотні фунтів щороку на своїх рахунках за електроенергію завдяки цьому здоровому рішенню уряду".

Представник уряду заявив: "Ми завжди ясно давали зрозуміти, що хочемо, щоб сонячні панелі були встановлені на якомога більшій кількості нових будинків, оскільки це життєво важлива технологія, що допомагає скоротити рахунки для сімей, підвищити нашу національну енергетичну безпеку і допомогти досягти нульового рівня викидів.

"Завдяки Стандарту майбутнього житла ми плануємо максимально збільшити встановлення сонячних панелей у нових будинках у рамках нашої мети - забезпечити енергоефективність усіх нових будинків. Остаточні плани будуть представлені в належний час".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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