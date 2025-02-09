Китай скорочує підтримку "зеленої" енергетики

Китайський уряд оголосив про зміни у фінансуванні проектів відновлюваної енергетики, зменшуючи субсидії для нових сонячних і вітрових електростанцій. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Це рішення ухвалене на тлі стрімкого зростання галузі, яка вже перевищила поставлені на 2030 рік цілі.

У 2024 році Китай встановив рекорд у впровадженні сонячної енергетики, наростивши потужності на 45% порівняно з попереднім роком. Загальна потужність сонячних електростанцій у країні досягла 887 ГВт, що значно перевищує аналогічні показники інших держав. Завдяки такому швидкому розвитку Китай достроково виконав свої зобов’язання щодо розширення чистої енергетики.

Національна комісія з питань розвитку та реформ Китаю (NDRC) спільно з енергетичною адміністрацією країни анонсувала перехід до "ринкових" механізмів ціноутворення для нових проектів. Відтепер проекти, завершені після червня, продаватимуть електроенергію за принципом ринкових торгів. Очікується, що ця зміна не вплине на тарифи для домогосподарств та аграрного сектору, а ціни для промисловості та бізнесу залишаться на стабільному рівні.

Попри успіхи у розвитку чистої енергетики, влада Китаю визнала необхідність коригування фінансової підтримки. Зменшення субсидій може посилити конкуренцію в галузі та вплинути на компанії, що виробляють сонячні панелі.

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