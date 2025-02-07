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США наклали санкції на мережу, яка сприяє поставкам іранської нафти до Китаю

США наклали санкції на мережу, яка сприяє поставкам іранської нафти до Китаю

Київ • УНН

 • 23209 перегляди

США вводять санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує доходи від продажу нафти іранським військовим. Санкції також торкнуться "тіньового флоту" та керуючих компаній, що транспортують іранську нафту до Китаю.

США вводять санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує доходи від продажу нафти іранським військовим. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США, пише УНН.

Деталі

"Сполучені Штати не терпітимуть деструктивної та дестабілізуючої поведінки Ірану та сьогодні вводять санкції проти міжнародної мережі, яка спрямовує незаконні доходи іранським військовим. Ця мережа призначена для сприяння поставкам мільйонів барелів незаконної іранської нафти до Китаю для фінансування Генерального штабу збройних сил Ірану через його підставну компанію Sepehr Energy. Доходи від цих продажів підтримують терористичні та проксі групи", - ідеться у повідомленні Держдепу США від 6 лютого.

Окрім того, під санкції Сполучених Штатів потраплять судна "тіньового" флоту та керуючі компанії, які транспортують іранську нафту.

"Сполучені Штати націлюються на судна "тіньового флоту" та керуючі компанії, які транспортували іранську нафту, допомагаючи Ірану сприяти дестабілізуючій діяльності в регіоні", - сказано у повідомленні Держдепу.

У повідомленні Держдепу зазначається, що США використає всі наявні інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності за його "дестабілізуючу діяльність і гонитву за ядерною зброєю, яка загрожує цивілізованому світу".

Доповнення

Раніше президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який має посилити санкційний тиск на Іран. У тексті указу йдеться про те, що його метою є "здійснення максимального тиску на уряд Ірану, позбавлення Ірану всіх шляхів до отримання ядерної зброї та протидія зловмисному впливу Ірану".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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