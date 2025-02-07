США наложили санкции на сеть, которая поставляет иранскую нефть в Китай
Киев • УНН
США вводят санкции против международной сети, которая направляет доходы от продажи нефти иранским военным. Санкции также коснутся «теневого флота» и управляющих компаний, транспортирующих иранскую нефть в Китай.
США вводят санкции против международной сети, которая направляет доходы от продажи нефти иранским военным. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, пишет УНН.
Детали
«Соединенные Штаты не будут терпеть деструктивного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая направляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть предназначена для содействия поставкам миллионов баррелей незаконной иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба вооруженных сил Ирана через его подставную компанию Sepehr Energy. Доходы от этих продаж поддерживают террористические и прокси группы», - говорится в сообщении Госдепа США от 6 февраля.
Кроме того, под санкции Соединенных Штатов попадут суда «теневого» флота и управляющие компании, которые транспортируют иранскую нефть.
«Соединенные Штаты нацеливаются на суда «теневого флота» и управляющие компании, которые транспортировали иранскую нефть, помогая Ирану способствовать дестабилизирующей деятельности в регионе», - сказано в сообщении Госдепа.
В сообщении Госдепа отмечается, что США использует все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь режим к ответственности за его «дестабилизирующую деятельность и погоню за ядерным оружием, которая угрожает цивилизованному миру».
Дополнение
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который должен усилить санкционное давление на Иран. В тексте указа говорится о том, что его целью является «осуществление максимального давления на правительство Ирана, лишение Ирана всех путей к получению ядерного оружия и противодействие злонамеренному влиянию Ирана».