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США наложили санкции на сеть, которая поставляет иранскую нефть в Китай

США наложили санкции на сеть, которая поставляет иранскую нефть в Китай

Киев  •  УНН

 • 7335 просмотра

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США вводят санкции против международной сети, которая направляет доходы от продажи нефти иранским военным. Санкции также коснутся «теневого флота» и управляющих компаний, транспортирующих иранскую нефть в Китай.

США вводят санкции против международной сети, которая направляет доходы от продажи нефти иранским военным. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США, пишет УНН.

Детали

«Соединенные Штаты не будут терпеть деструктивного и дестабилизирующего поведения Ирана и сегодня вводят санкции против международной сети, которая направляет незаконные доходы иранским военным. Эта сеть предназначена для содействия поставкам миллионов баррелей незаконной иранской нефти в Китай для финансирования Генерального штаба вооруженных сил Ирана через его подставную компанию Sepehr Energy. Доходы от этих продаж поддерживают террористические и прокси группы», - говорится в сообщении Госдепа США от 6 февраля.

Кроме того, под санкции Соединенных Штатов попадут суда «теневого» флота и управляющие компании, которые транспортируют иранскую нефть.

«Соединенные Штаты нацеливаются на суда «теневого флота» и управляющие компании, которые транспортировали иранскую нефть, помогая Ирану способствовать дестабилизирующей деятельности в регионе», - сказано в сообщении Госдепа.

В сообщении Госдепа отмечается, что США использует все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь режим к ответственности за его «дестабилизирующую деятельность и погоню за ядерным оружием, которая угрожает цивилизованному миру».

Дополнение

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который должен усилить санкционное давление на Иран. В тексте указа говорится о том, что его целью является «осуществление максимального давления на правительство Ирана, лишение Ирана всех путей к получению ядерного оружия и противодействие злонамеренному влиянию Ирана».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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