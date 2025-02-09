Китай сокращает поддержку «зеленой» энергетики
Киев • УНН
Китайское правительство уменьшает субсидии для новых солнечных и ветровых электростанций из-за досрочного достижения целей 2030 года. Страна переходит к рыночному ценообразованию для новых проектов после июня.
Китайское правительство объявило об изменениях в финансировании проектов возобновляемой энергетики, уменьшая субсидии для новых солнечных и ветровых электростанций. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Это решение принято на фоне стремительного роста отрасли, которая уже превысила поставленные на 2030 год цели.
В 2024 году Китай установил рекорд во внедрении солнечной энергетики, нарастив мощности на 45% по сравнению с предыдущим годом. Общая мощность солнечных электростанций в стране достигла 887 ГВт, что значительно превышает аналогичные показатели других государств. Благодаря такому быстрому развитию Китай досрочно выполнил свои обязательства по расширению чистой энергетики.
Национальная комиссия по вопросам развития и реформ Китая (NDRC) совместно с энергетической администрацией страны анонсировала переход к «рыночным» механизмам ценообразования для новых проектов. Отныне проекты, завершенные после июня, будут продавать электроэнергию по принципу рыночных торгов. Ожидается, что это изменение не повлияет на тарифы для домохозяйств и аграрного сектора, а цены для промышленности и бизнеса останутся на стабильном уровне.
Несмотря на успехи в развитии чистой энергетики, власти Китая признали необходимость корректировки финансовой поддержки. Уменьшение субсидий может усилить конкуренцию в отрасли и повлиять на компании, производящие солнечные панели.
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