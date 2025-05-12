Украина утвердит техтребования для закупки турникетов для фронта до конца июня – Верещук

До конца июня должны быть утверждены технические требования для закупки турникетов для фронта. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Турникет на фронте – спасает жизнь. Но есть проблема: нет подтвержденных государством технических требований – ни к турникетам, ни к некоторым другим важным для фронта медицинским изделиям. Из-за этого государство нельзя закупать их должным образом - сообщила Верещук.

Заместитель руководителя ОП добавила, что из-за этого фронт вынужден полагаться на доноров, волонтеров и благотворителей. В то же время, по ее словам, если на четвертом году полномасштабной войны государство не сможет закупить медицинские изделия для фронта из-за неутверждения технических требований – "это будет неадекватно".

"Договорились: до конца июня технические требования должны быть утверждены", – заявила она.

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