Україна затвердить техвимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня - Верещук

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині
15:56 • 10201 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

15:48 • 20764 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

15:00 • 34932 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

14:27 • 41016 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
13:28 • 26302 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
13:00 • 25414 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12:34 • 25829 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
12 травня, 11:05 • 25724 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

12 травня, 08:59 • 32337 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
12 травня, 08:49 • 32225 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
56%
748мм
Популярнi новини

Це не "гра": у Хмельницькому з даху вагона зняли підлітка, його вдарило струмом

12 травня, 08:46 • 13607 перегляди

Названо топ-10 найбільших роботодавців в Україні: хто увійшов у список

12 травня, 09:20 • 16850 перегляди

"Не бурчимо, тепло ще прийде": синоптик попередила, що холодна погода затримається

12 травня, 10:52 • 18766 перегляди

Понад 4,26 млн українців скористалися статусом тимчасового захисту в ЄС на березень-2025

12 травня, 11:10 • 50038 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 18322 перегляди
Публікації

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

15:00 • 34932 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

14:27 • 41016 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 80679 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 104030 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 88553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 18624 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 66015 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 42265 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 48527 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 128799 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна затвердить техвимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня - Верещук

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Україна планує затвердити технічні вимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня. Зараз фронт змушений покладатися на волонтерів через відсутність вимог.

Україна затвердить техвимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня - Верещук

До кінця червня мають бути затверджені технічні вимоги для закупівлі турнікетів для фронту. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.

Турнікет на фронті - рятує життя. Але є проблема: немає підтверджених державою технічних вимог - ні до турнікетів, ні до деяких інших важливих для фронту медичних виробів. Через цю державу не можна закуповувати їх належним чином

- повідомила Верещук.

Заступниця керівника ОП додала, що через це наразі фронт змушений покладатися на донорів, волонтерів і благодійників. Водночас за її словами, якщо на четвертому році повномасштабної війни держава не зможе закупити медичні вироби для фронту через незатвердження технічних вимог - "це буде неадекватно".

"Домовилися: до кінця червня технічні вимоги мають бути затверджені", - заявила вона.

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку03.04.25, 18:18 • 254357 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаЗдоров'я
Україна
Ірина Верещук
Brent
$65.19
Bitcoin
$102,855.50
S&P 500
$5,826.81
Tesla
$319.11
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,228.99
Ethereum
$2,500.68