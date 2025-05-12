Україна затвердить техвимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня - Верещук

До кінця червня мають бути затверджені технічні вимоги для закупівлі турнікетів для фронту. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.

Турнікет на фронті - рятує життя. Але є проблема: немає підтверджених державою технічних вимог - ні до турнікетів, ні до деяких інших важливих для фронту медичних виробів. Через цю державу не можна закуповувати їх належним чином - повідомила Верещук.

Заступниця керівника ОП додала, що через це наразі фронт змушений покладатися на донорів, волонтерів і благодійників. Водночас за її словами, якщо на четвертому році повномасштабної війни держава не зможе закупити медичні вироби для фронту через незатвердження технічних вимог - "це буде неадекватно".

"Домовилися: до кінця червня технічні вимоги мають бути затверджені", - заявила вона.

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