Україна затвердить техвимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня - Верещук
Київ • УНН
Україна планує затвердити технічні вимоги для закупівлі турнікетів для фронту до кінця червня. Зараз фронт змушений покладатися на волонтерів через відсутність вимог.
До кінця червня мають бути затверджені технічні вимоги для закупівлі турнікетів для фронту. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.
Турнікет на фронті - рятує життя. Але є проблема: немає підтверджених державою технічних вимог - ні до турнікетів, ні до деяких інших важливих для фронту медичних виробів. Через цю державу не можна закуповувати їх належним чином
Заступниця керівника ОП додала, що через це наразі фронт змушений покладатися на донорів, волонтерів і благодійників. Водночас за її словами, якщо на четвертому році повномасштабної війни держава не зможе закупити медичні вироби для фронту через незатвердження технічних вимог - "це буде неадекватно".
"Домовилися: до кінця червня технічні вимоги мають бути затверджені", - заявила вона.
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