Ірина Верещук

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21310 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140396 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128182 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129950 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127729 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129638 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193611 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76969 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164173 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115748 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Українцям за кордоном, щоб отримати паспорт - не треба показувати військово-обліковий документ

Українцям за кордоном не потрібно пред'являти військовий квиток для оформлення паспорта. Перевірка статусу відбуватиметься в електронному реєстрі, а дані вноситимуться автоматично.

Політика • 1 квітня, 10:04 • 22961 перегляди
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У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

МОЗ не змогло пояснити, як клофелін потрапив до ТОП-100 ліків для зниження ціни. Представник Proxima Research заявив, що аналітики компанії не були залучені до формування списку.

Економіка • 31 березня, 07:03 • 199348 перегляди
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Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Постанову КМУ оскаржать у суді через порушення та загрозу закриття аптек у селах. МОЗ не чує малий бізнес, захищаючи лише виробників, що призведе до дефіциту ліків.

Економіка • 27 березня, 12:45 • 373130 перегляди
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МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

В Офісі Президента побоюються, що цінові обмеження на певні безрецептурні ліки можуть призвести до корупції та обмежити конкуренцію для нових виробників.

Економіка • 27 березня, 07:23 • 128949 перегляди

Постановка чоловіків на облік за кордоном: на розгляд уряду внесено постанову

Уряд розглядає постанову, яка дозволить чоловікам 18-60 років ставати на військовий облік за кордоном без ТЦК та ВЛК. Консульства зможуть видавати документи.

Війна • 21 березня, 11:41 • 11851 перегляди

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Міноборони готує проєкт постанови, що дозволить громадянам 18-60 років за кордоном ставати на військовий облік без візиту до ТЦК та проходження ВЛК. Про це повідомила Ірина Верещук.

Суспільство • 18 березня, 18:53 • 42735 перегляди

Українські чоловіки за кордоном почали отримувати паспорти: перші результати

ДМС розпочала видачу закордонних паспортів українським чоловікам, які подали заяви до 25 квітня 2024 року. За перший день видано 1684 паспорти.

Суспільство • 17 лютого, 18:50 • 63832 перегляди

Чи будуть штрафи для тих, хто не встиг пройти ВЛК до 5 лютого? Нардеп дав роз'яснення

У парламенті розробили законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня через великий наплив у ТЦК. Проходити комісію мають військовозобов'язані 25-60 років, молодші та особи з інвалідністю звільнені від повторного огляду.

Війна • 4 лютого, 17:29 • 29299 перегляди

В ОП заявили, що законодавство щодо СЗЧ має бути жорстким

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук закликала військових, що самовільно залишили частини, повернутися протягом найближчих 3,5 тижнів. Після цього терміну спрощений алгоритм повернення на службу буде недоступний.

Війна • 3 лютого, 16:19 • 31520 перегляди

Продовження проходження ВЛК для обмежено придатних: в Раді зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня 2025 року. Особам з інвалідністю не потрібно буде проходити комісію.

Суспільство • 30 січня, 16:40 • 32112 перегляди

Дедлайн щодо ВЛК для обмежено придатних хочуть перенести на 5 червня, законопроєкт вже у Раді - ОП

В Офісі Президента анонсували перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. ТЦК, як допомлено, не штрафуватиме тих, хто не встигне пройти комісію до початкового дедлайну.

Суспільство • 30 січня, 14:34 • 22166 перегляди
Ексклюзив

Законопроєкт про зміну терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у ВР роз'яснили, що очікує тих, хто не встигне до 4 лютого

У ВР готують законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Ті, хто не встигне до 4 лютого, до ухвалення закону, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність.

Суспільство • 30 січня, 11:49 • 115532 перегляди
Ексклюзив

Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт зареєструють сьогодні

У Верховній Раді сьогодні зареєструють законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Розгляд документа планується до кінця лютого.

Суспільство • 30 січня, 07:42 • 105515 перегляди

Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у Раді почали процедуру реєстрації законопроекту

Комітет з нацбезпеки розпочав реєстрацію законопроєкту про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Особи до 25 років можуть бути звільнені від обов'язкового проходження комісії.

Війна • 29 січня, 19:50 • 49012 перегляди

Україна шукає заміщення призупиненої допомоги USAID серед європейських партнерів - комітет

Верховна Рада розпочала консультації з європейськими країнами щодо можливого заміщення призупиненої допомоги USAID. Призупинення фінансування торкнулося культурних, освітніх та медійних проєктів в Україні.

Суспільство • 29 січня, 14:49 • 22775 перегляди

В Україні можуть змінити терміни медогляду для обмежено придатних до служби

Влада розглядає можливість продовження строків повторного медогляду для обмежено придатних громадян. Через великі черги та організаційні проблеми значна частина з мільйона осіб ще не пройшла комісію.

Політика • 24 січня, 21:25 • 47853 перегляди

Термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжили до 1 березня

Парламент підтримав продовження терміну добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ до 1 березня 2025 року. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться на службу.

Війна • 9 січня, 10:58 • 25049 перегляди

Термін добровільного повернення з СЗЧ може бути продовжено - Верещук

В Україні обговорюють продовження терміну добровільного повернення військових після самовільного залишення частин. Питання розглядається на міжвідомчій нараді та з оборонним комітетом ВР.

Війна • 4 січня, 21:36 • 43035 перегляди

У 2025 році на пряму підтримку ВПО заплановано близько 50 млрд грн – Верещук

За три роки на пряму підтримку ВПО витрачено 166 млрд грн, у 2024 році - 41 млрд грн. У 2025 році планується виділити близько 50 млрд грн на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Суспільство • 17 грудня, 13:42 • 13716 перегляди

Протягом місяця в Україні запустять онлайн-платформу для рідних воїнів, які зникли безвісти

Протягом місяця в Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних зниклих безвісти воїнів. Також планують змінити процедуру кримінальних проваджень та виплат для родин загиблих.

Суспільство • 11 грудня, 20:03 • 33589 перегляди

Верещук спростувала заяви про масове повернення українців на окуповані території

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала брехнею інформацію про масове повернення ВПО на окуповані території. Вона наголосила, що держава виконує обіцянки перед переселенцями в умовах війни.

Суспільство • 26 листопада, 08:42 • 18387 перегляди

ЮНІСЕФ розширює допомогу українцям: хто може розраховувати на виплати

ЮНІСЕФ розширює програми фінансової підтримки для українських сімей з дітьми у прифронтових зонах. Виплати складуть до 21800 грн, а кількість шкіл-отримувачів грантів зросте з 350 до 800.

Суспільство • 25 листопада, 15:26 • 33854 перегляди

Люди не повинні платити гроші за "сприяння": в ОП обговорили зміни для реформи МСЕК

В Офісі Президента обговорили законодавчі зміни для реформування системи МСЕК. Планується повна ліквідація комісій до 1 січня 2025 року та цифровізація всіх процесів встановлення інвалідності.

Суспільство • 24 жовтня, 15:12 • 22008 перегляди

В ОП провели нараду щодо змін у законодавстві про МСЕК: основні пріоритети

Відбулась нарада щодо законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК. Мета - унеможливити зловживання, спростити процеси та забезпечити невідворотність покарання для порушників.

Політика • 23 жовтня, 15:21 • 18646 перегляди

Чи може керівництво МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ?: Ляшко ще не знає

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розглядає юридичні аспекти щодо заборони керівництву МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ. Це пов'язано з реформою системи МСЕК та її планованою ліквідацією до 2025 року.

Суспільство • 23 жовтня, 11:09 • 14988 перегляди
Ексклюзив

У ДПСУ не виключають можливі зміни у перетині кордону для чоловіків з інвалідністю

Держприкордонслужба не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю. Рішення розглядається в рамках співпраці з РНБО та іншими органами після виявлення зловживань з оформленням інвалідності.

Суспільство • 23 жовтня, 08:41 • 119062 перегляди

Правоохоронні органи отримали свої завдання: в ОП відповіли, чи будуть озвучені прізвища людей з фальшивою інвалідністю

Заступниця керівника ОП заявила, що питання оприлюднення прізвищ осіб, які незаконно отримали інвалідність, належить правоохоронним органам. Вони отримали відповідні завдання та готові до перевірок.

Політика • 22 жовтня, 17:23 • 30595 перегляди

Будуть перевірки діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців: Верещук про фальшиві інвалідності

Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила про невідкладні перевірки посадовців на фальшиві діагнози інвалідності. Уряд має місяць на внесення змін до законодавства щодо МСЕК.

Політика • 22 жовтня, 17:01 • 24319 перегляди

Київщина одна із перших почала реформу шкільного харчування: Кравченко розповів про результати

Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.

Суспільство • 22 жовтня, 11:14 • 16070 перегляди

Представниця ОП Верещук зустрілась із близькими полонених, які пікетують біля ВР

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук провела зустріч з родичами полонених військових, які пікетують біля Верховної Ради. Обговорювалися питання обмінів та соціального захисту сімей полонених.

Війна • 7 жовтня, 13:59 • 16012 перегляди