Українцям за кордоном не потрібно пред'являти військовий квиток для оформлення паспорта. Перевірка статусу відбуватиметься в електронному реєстрі, а дані вноситимуться автоматично.
МОЗ не змогло пояснити, як клофелін потрапив до ТОП-100 ліків для зниження ціни. Представник Proxima Research заявив, що аналітики компанії не були залучені до формування списку.
Постанову КМУ оскаржать у суді через порушення та загрозу закриття аптек у селах. МОЗ не чує малий бізнес, захищаючи лише виробників, що призведе до дефіциту ліків.
В Офісі Президента побоюються, що цінові обмеження на певні безрецептурні ліки можуть призвести до корупції та обмежити конкуренцію для нових виробників.
Уряд розглядає постанову, яка дозволить чоловікам 18-60 років ставати на військовий облік за кордоном без ТЦК та ВЛК. Консульства зможуть видавати документи.
Міноборони готує проєкт постанови, що дозволить громадянам 18-60 років за кордоном ставати на військовий облік без візиту до ТЦК та проходження ВЛК. Про це повідомила Ірина Верещук.
ДМС розпочала видачу закордонних паспортів українським чоловікам, які подали заяви до 25 квітня 2024 року. За перший день видано 1684 паспорти.
У парламенті розробили законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня через великий наплив у ТЦК. Проходити комісію мають військовозобов'язані 25-60 років, молодші та особи з інвалідністю звільнені від повторного огляду.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук закликала військових, що самовільно залишили частини, повернутися протягом найближчих 3,5 тижнів. Після цього терміну спрощений алгоритм повернення на службу буде недоступний.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня 2025 року. Особам з інвалідністю не потрібно буде проходити комісію.
В Офісі Президента анонсували перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. ТЦК, як допомлено, не штрафуватиме тих, хто не встигне пройти комісію до початкового дедлайну.
У ВР готують законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Ті, хто не встигне до 4 лютого, до ухвалення закону, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність.
У Верховній Раді сьогодні зареєструють законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Розгляд документа планується до кінця лютого.
Комітет з нацбезпеки розпочав реєстрацію законопроєкту про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Особи до 25 років можуть бути звільнені від обов'язкового проходження комісії.
Верховна Рада розпочала консультації з європейськими країнами щодо можливого заміщення призупиненої допомоги USAID. Призупинення фінансування торкнулося культурних, освітніх та медійних проєктів в Україні.
Влада розглядає можливість продовження строків повторного медогляду для обмежено придатних громадян. Через великі черги та організаційні проблеми значна частина з мільйона осіб ще не пройшла комісію.
Парламент підтримав продовження терміну добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ до 1 березня 2025 року. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться на службу.
В Україні обговорюють продовження терміну добровільного повернення військових після самовільного залишення частин. Питання розглядається на міжвідомчій нараді та з оборонним комітетом ВР.
За три роки на пряму підтримку ВПО витрачено 166 млрд грн, у 2024 році - 41 млрд грн. У 2025 році планується виділити близько 50 млрд грн на підтримку внутрішньо переміщених осіб.
Протягом місяця в Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних зниклих безвісти воїнів. Також планують змінити процедуру кримінальних проваджень та виплат для родин загиблих.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала брехнею інформацію про масове повернення ВПО на окуповані території. Вона наголосила, що держава виконує обіцянки перед переселенцями в умовах війни.
ЮНІСЕФ розширює програми фінансової підтримки для українських сімей з дітьми у прифронтових зонах. Виплати складуть до 21800 грн, а кількість шкіл-отримувачів грантів зросте з 350 до 800.
В Офісі Президента обговорили законодавчі зміни для реформування системи МСЕК. Планується повна ліквідація комісій до 1 січня 2025 року та цифровізація всіх процесів встановлення інвалідності.
Відбулась нарада щодо законодавчих змін на виконання указу Президента по МСЕК. Мета - унеможливити зловживання, спростити процеси та забезпечити невідворотність покарання для порушників.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розглядає юридичні аспекти щодо заборони керівництву МСЕК займати керівні посади в закладах МОЗ. Це пов'язано з реформою системи МСЕК та її планованою ліквідацією до 2025 року.
Держприкордонслужба не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю. Рішення розглядається в рамках співпраці з РНБО та іншими органами після виявлення зловживань з оформленням інвалідності.
Заступниця керівника ОП заявила, що питання оприлюднення прізвищ осіб, які незаконно отримали інвалідність, належить правоохоронним органам. Вони отримали відповідні завдання та готові до перевірок.
Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук заявила про невідкладні перевірки посадовців на фальшиві діагнози інвалідності. Уряд має місяць на внесення змін до законодавства щодо МСЕК.
Київська область одна з перших розпочала реформу харчування у школах. Голова ОВА Руслан Кравченко розповів про основні досягнення, включаючи збільшення кількості учнів, які отримують безкоштовне гаряче харчування.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук провела зустріч з родичами полонених військових, які пікетують біля Верховної Ради. Обговорювалися питання обмінів та соціального захисту сімей полонених.