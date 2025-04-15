Ірина Верещук

У ДПСУ не виключають можливі зміни у перетині кордону для чоловіків з інвалідністю

Держприкордонслужба не виключає можливих змін у процедурі перетину кордону для чоловіків з інвалідністю. Рішення розглядається в рамках співпраці з РНБО та іншими органами після виявлення зловживань з оформленням інвалідності.