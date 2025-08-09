Побиття колишнього військового у Дніпрі: в ТЦК зробили заяву

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація про побиття військовим ТЦК військового є маніпулятивною. У ТЦК зазначили, що чоловік не є чинним військовослужбовцем і був знятий з військового обліку. Прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження. Про це пише УНН з посиланням на Дніпропетровський ОТЦК та СП.

У соціальних мережах поширюються відеоматеріали, на яких нібито представники однієї з груп оповіщення Дніпропетровського РТЦК та СП застосовують фізичну силу до військовослужбовця. Ця інформація є маніпулятивною та потребує розʼяснення - йдеться в повідомленні.

У ТЦК розповіли, що група оповіщення зупинила громадянина, який спокійно надав свої документи для перевірки, після чого до групи невідомий чоловік у цивільному одязі у стані алкогольного сп’яніння, який представився чинним військовослужбовцем і почав наносити образи та провокувати представників РТЦК та СП.

Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії - додають у ТЦК.

Доповнення

У Спецпрокуратурі Східного регіону повідомили, що за цим фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

У рамках слідства буде встановлено всі обставини інциденту, а також надано правову оцінку діям усіх учасників події. Наразі, вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК - додали в прокуратурі.

Контекст

У соцмережах було поширено відео, на якому чоловіки у військовій формі та цивільному одязи застосовують силу до іншого чоловіка у військовій формі. Під час сутички, один із чоловіків у цивільному наступив на груди ногою чоловіку у військовій формі.

Нагадаємо

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук прокоментувала конфлікти цивільних з ТЦК. Вона засудила фізичні протистояння, наголосивши, що ТЦК є частиною обороноздатності країни.