Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявление

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Днепропетровский ОТЦК и СП заявил о манипулятивности информации относительно избиения военного, поскольку мужчина не является действующим военнослужащим. Прокуратура начала уголовное производство по факту хулиганства.

Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявление

В Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что информация об избиении военным ТЦК военного является манипулятивной. В ТЦК отметили, что мужчина не является действующим военнослужащим и был снят с воинского учета. Прокуратурой зарегистрировано уголовное производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на Днепропетровский ОТЦК и СП.

В социальных сетях распространяются видеоматериалы, на которых якобы представители одной из групп оповещения Днепропетровского РТЦК и СП применяют физическую силу к военнослужащему. Эта информация является манипулятивной и требует разъяснения 

- говорится в сообщении.

В ТЦК рассказали, что группа оповещения остановила гражданина, который спокойно предоставил свои документы для проверки, после чего к группе неизвестный мужчина в гражданской одежде в состоянии алкогольного опьянения, который представился действующим военнослужащим и начал наносить оскорбления и провоцировать представителей РТЦК и СП.

Далее данный гражданин забежал в подъезд, конфликт прекратился, но через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. В ходе конфликта выяснилось, что это лицо не является действующим военнослужащим и было снято с воинского учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, и сейчас продолжаются следственные действия 

- добавляют в ТЦК.

Дополнение

В Спецпрокуратуре Восточного региона сообщили, что по данному факту Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления ГУНП в Днепропетровской области.

В рамках следствия будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Сейчас решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления работникам ТЦК 

- добавили в прокуратуре.

Контекст

В соцсетях было распространено видео, на котором мужчины в военной форме и гражданской одежде применяют силу к другому мужчине в военной форме. Во время стычки, один из мужчин в гражданском наступил на грудь ногой мужчине в военной форме.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук прокомментировала конфликты гражданских с ТЦК. Она осудила физические противостояния, подчеркнув, что ТЦК является частью обороноспособности страны.

Антонина Туманова

