8 серпня, 15:03 • 21334 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 91173 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 97883 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 58939 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 118637 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 68099 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50155 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37065 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 98796 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26115 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук прокоментувала конфлікти цивільних з ТЦК. Вона засудила фізичні протистояння, наголосивши, що ТЦК є частиною обороноздатності країни.

У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук висловилась про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та про конфлікти цивільних з працівниками ТЦК. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Я далеко не фанат ТЦК. Поділяю багато критичних думок щодо їхньої роботи. Ба більше, вважаю, що реформа ТЦК є життєво важливою сьогодні. Але, коли деякі громадяни вступають у фізичне протистояння з працівниками ТЦК – це неправильно

- написала Верещук.

За словами заступниці Офісу президента, бійки з ТЦК "це не те місце, де варто демонструвати сміливість, громадянську позицію чи право на протест". Вона зазначає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є частиною обороноздатності країни.

"Тут я захищаю не ТЦК як такі, а закон і порядок у воєнний час. Пам’ятаймо: багато працівників ТЦК ще вчора були військовими ЗСУ на фронті, на яких ми молимось. А якщо завтра боєць після поранення піде працювати в ТЦК – він одразу втратить нашу повагу? Те, що він воював вже не має значення? Так виходить?

Я проти "бусифікацій". Але, якщо є закон і людина в розшуку – що мають робити ТЦК чи поліція? Тут питання до тих, хто ухвалює законодавство, а не до тих, хто має його виконувати. Не варто принижувати чи бити людей, які, можливо, ще вчора були в окопах і ризикували життям за нас", – продовжила вона.

Як написала Верещук, кожен має право на свою думку щодо мобілізації й ТЦК, але"вступати у фізичне протистояння неприпустимо".

Нагадаємо

У Волинській області група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Один чоловік затриманий, дії іншого кваліфіковано як хуліганство.

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Волинська область
Офіс Президента України
Збройні сили України
Ірина Верещук