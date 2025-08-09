В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук прокомментировала конфликты гражданских с ТЦК. Она осудила физические противостояния, подчеркнув, что ТЦК является частью обороноспособности страны.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук высказалась о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и о конфликтах гражданских с работниками ТЦК. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.
Я далеко не фанат ТЦК. Разделяю многие критические мнения относительно их работы. Более того, считаю, что реформа ТЦК является жизненно важной сегодня. Но, когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с работниками ТЦК – это неправильно
По словам заместителя Офиса президента, драки с ТЦК "это не то место, где стоит демонстрировать смелость, гражданскую позицию или право на протест". Она отмечает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются частью обороноспособности страны.
"Здесь я защищаю не ТЦК как таковые, а закон и порядок в военное время. Помним: многие работники ТЦК еще вчера были военными ВСУ на фронте, на которых мы молимся. А если завтра боец после ранения пойдет работать в ТЦК – он сразу потеряет наше уважение? То, что он воевал уже не имеет значения? Так получается?
Я против "бусификаций". Но, если есть закон и человек в розыске – что должны делать ТЦК или полиция? Здесь вопрос к тем, кто принимает законодательство, а не к тем, кто должен его выполнять. Не стоит унижать или бить людей, которые, возможно, еще вчера были в окопах и рисковали жизнью за нас", – продолжила она.
Как написала Верещук, каждый имеет право на свое мнение относительно мобилизации и ТЦК, но "вступать в физическое противостояние недопустимо".
В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных. Один мужчина задержан, действия другого квалифицированы как хулиганство.