В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук высказалась о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и о конфликтах гражданских с работниками ТЦК. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

Я далеко не фанат ТЦК. Разделяю многие критические мнения относительно их работы. Более того, считаю, что реформа ТЦК является жизненно важной сегодня. Но, когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с работниками ТЦК – это неправильно