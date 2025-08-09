В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК

$41.460.15
48.280.01
ukenru
8 августа, 15:03 • 21156 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 90564 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 97555 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 58728 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 118444 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 68049 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50113 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37044 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 98690 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26103 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
56%
754мм
Популярные новости
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 75429 просмотра
321 км/ч за секунду славы: на автобане ФРГ зафиксировали экстремальное превышение скорости8 августа, 15:20 • 4010 просмотра
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину8 августа, 16:08 • 18374 просмотра
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педалиVideo17:02 • 7190 просмотра
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речьPhoto17:21 • 16032 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 90561 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 75441 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 97552 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 126892 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 98690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Рим
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 126892 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 165053 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 179378 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 184846 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 173397 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
COVID-19
Ракетная система С-400
Forbes

В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук прокомментировала конфликты гражданских с ТЦК. Она осудила физические противостояния, подчеркнув, что ТЦК является частью обороноспособности страны.

В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук высказалась о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и о конфликтах гражданских с работниками ТЦК. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

Я далеко не фанат ТЦК. Разделяю многие критические мнения относительно их работы. Более того, считаю, что реформа ТЦК является жизненно важной сегодня. Но, когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с работниками ТЦК – это неправильно

- написала Верещук.

По словам заместителя Офиса президента, драки с ТЦК "это не то место, где стоит демонстрировать смелость, гражданскую позицию или право на протест". Она отмечает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются частью обороноспособности страны.

"Здесь я защищаю не ТЦК как таковые, а закон и порядок в военное время. Помним: многие работники ТЦК еще вчера были военными ВСУ на фронте, на которых мы молимся. А если завтра боец после ранения пойдет работать в ТЦК – он сразу потеряет наше уважение? То, что он воевал уже не имеет значения? Так получается?

Я против "бусификаций". Но, если есть закон и человек в розыске – что должны делать ТЦК или полиция? Здесь вопрос к тем, кто принимает законодательство, а не к тем, кто должен его выполнять. Не стоит унижать или бить людей, которые, возможно, еще вчера были в окопах и рисковали жизнью за нас", – продолжила она.

Как написала Верещук, каждый имеет право на свое мнение относительно мобилизации и ТЦК, но "вступать в физическое противостояние недопустимо".

Напомним

В Волынской области группа лиц напала на служебный автомобиль ТЦК и полиции во время оповещения военнообязанных. Один мужчина задержан, действия другого квалифицированы как хулиганство.

Ольга Розгон

Обществополитика
Волынская область
Офис Президента Украины
Вооруженные силы Украины
Ирина Верещук