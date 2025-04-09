Ирина Верещук

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Госпогранслужба не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью. Решение рассматривается в рамках сотрудничества с СНБО и другими органами после выявления злоупотреблений с оформлением инвалидности.