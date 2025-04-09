Ирина Верещук

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29270 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44139 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49547 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55702 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67880 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56792 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55962 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120007 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81926 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226520 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88199 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20961 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17832 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16624 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18210 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88248 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120007 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226521 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403514 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395914 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11094 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16667 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17872 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20996 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75235 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Ирина Верещук

Новости по теме

Украинцам за границей, чтобы получить паспорт - не нужно показывать военно-учетный документ

Украинцам за границей не нужно предъявлять военный билет для оформления паспорта. Проверка статуса будет происходить в электронном реестре, а данные будут вноситься автоматически.

политика • 1 апреля, 10:04 • 22583 просмотра
Эксклюзив

В Минздраве забыли, какие лекарства внесли в ТОП-100 и не смогли объяснить, почему в перечень вошел клофелин.

Минздрав не смог объяснить, как клофелин попал в ТОП-100 лекарств для снижения цены. Представитель Proxima Research заявил, что аналитики компании не были вовлечены в формирование списка.

Экономика • 31 марта, 07:03 • 199310 просмотра
Эксклюзив

Украинское ноу-хау от Минздрава: как новое постановление уничтожает малые аптеки

Постановление КМУ обжалуют в суде из-за нарушений и угрозы закрытия аптек в селах. Минздрав не слышит малый бизнес, защищая только производителей, что приведет к дефициту лекарств.

Экономика • 27 марта, 12:45 • 373099 просмотра
Эксклюзив

Минздрав планирует регулировать цены на безрецептурные лекарства: в ОП предостерегают о рисках

В Офисе Президента опасаются, что ценовые ограничения на определенные безрецептурные лекарства могут привести к коррупции и ограничить конкуренцию для новых производителей.

Экономика • 27 марта, 07:23 • 128934 просмотра

Постановка мужчин на учет за границей: на рассмотрение правительства внесено постановление

Правительство рассматривает постановление, которое позволит мужчинам 18-60 лет становиться на военный учет за границей без ТЦК и ВВК. Консульства смогут выдавать документы.

Война • 21 марта, 11:41 • 11851 просмотра

Мужчины за границей смогут стать на учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК: Минобороны внесет проект постановления

Минобороны готовит проект постановления, который позволит гражданам 18-60 лет за границей становиться на военный учет без визита в ТЦК и прохождения ВВК. Об этом сообщила Ирина Верещук.

Общество • 18 марта, 18:53 • 42734 просмотра

Украинские мужчины за рубежом начали получать паспорта: первые результаты

ГМС начала выдачу загранпаспортов украинским мужчинам, которые подали заявления до 25 апреля 2024 года. За первый день выдано 1684 паспорта.

Общество • 17 февраля, 18:50 • 63827 просмотра

Будут ли штрафы для тех, кто не успел пройти ВВК до 5 февраля? Нардеп дал разъяснения

В парламенте разработали законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня из-за большого наплыва в ТЦК. Проходить комиссию должны военнообязанные 25-60 лет, младшие и лица с инвалидностью освобождены от повторного осмотра.

Война • 4 февраля, 17:29 • 29293 просмотра

В ОП заявили, что законодательство по СЗЧ должно быть жестким

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук призвала военных, самовольно оставивших части, вернуться в течение ближайших 3,5 недель. После этого срока упрощенный алгоритм возвращения на службу будет недоступен.

Война • 3 февраля, 16:19 • 31520 просмотра

Продление прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде зарегистрирован законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о переносе срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня 2025 года. Лицам с инвалидностью не нужно будет проходить комиссию.

Общество • 30 января, 16:40 • 32112 просмотра

Дедлайн по ВЛК для ограниченно годных хотят перенести на 5 июня, законопроект уже в Раде - ОП

В Офисе Президента анонсировали перенос срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня. ТЦК, как допомлено, не будет штрафовать тех, кто не успеет пройти комиссию до первоначального дедлайна.

Общество • 30 января, 14:34 • 22117 просмотра
Эксклюзив

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

В ВР готовят законопроект о продлении срока прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Те, кто не успеет до 4 февраля, до принятия закона, не будут подпадать под административную ответственность.

Общество • 30 января, 11:49 • 115532 просмотра
Эксклюзив

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

В Верховной Раде сегодня зарегистрируют законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Рассмотрение документа планируется до конца февраля.

Общество • 30 января, 07:42 • 105515 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде начали процедуру регистрации законопроекта

Комитет по нацбезопасности начал регистрацию законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Лица до 25 лет могут быть освобождены от обязательного прохождения комиссии.

Война • 29 января, 19:50 • 49012 просмотра

Украина ищет замещение приостановленной помощи USAID среди европейских партнеров - комитет

Верховная Рада начала консультации с европейскими странами относительно возможного замещения приостановленной помощи USAID. Приостановление финансирования коснулось культурных, образовательных и медийных проектов в Украине.

Общество • 29 января, 14:49 • 22775 просмотра

В Украине могут изменить сроки медосмотра для ограниченно годных к службе

Власти рассматривают возможность продления сроков повторного медосмотра для ограниченно годных граждан. Из-за больших очередей и организационных проблем значительная часть из миллиона человек еще не прошла комиссию.

политика • 24 января, 21:25 • 47853 просмотра

Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта

Парламент поддержал продление срока добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ до 1 марта 2025 года. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется на службу.

Война • 9 января, 10:58 • 25048 просмотра

Срок добровольного возвращения из СЗЧ может быть продлен - Верещук

В Украине обсуждают продление срока добровольного возвращения военных после самовольного оставления частей. Вопрос рассматривается на межведомственном совещании и с оборонным комитетом ВР.

Война • 4 января, 21:36 • 43034 просмотра

В 2025 году на прямую поддержку ВПЛ запланировано около 50 млрд грн - Верещук

За три года на прямую поддержку ВПЛ потрачено 166 млрд грн, в 2024 году - 41 млрд грн. В 2025 году планируется выделить около 50 млрд грн на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Общество • 17 декабря, 13:42 • 13714 просмотра

В течение месяца в Украине запустят онлайн-платформу для родных воинов, пропавших без вести

В течение месяца в Украине заработает единая онлайн-платформа для родных пропавших без вести воинов. Также планируют изменить процедуру уголовных производств и выплат для семей погибших.

Общество • 11 декабря, 20:03 • 33588 просмотра

Верещук опровергла заявления о массовом возвращении украинцев на оккупированные территории

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала ложью информацию о массовом возвращении ВПЛ на оккупированные территории. Она подчеркнула, что государство выполняет обещания перед переселенцами в условиях войны.

Общество • 26 ноября, 08:42 • 18387 просмотра

ЮНИСЕФ расширяет помощь украинцам: кто может рассчитывать на выплаты

ЮНИСЕФ расширяет программы финансовой поддержки для украинских семей с детьми в прифронтовых зонах. Выплаты составят до 21800 грн, а количество школ-получателей грантов возрастет с 350 до 800.

Общество • 25 ноября, 15:26 • 33853 просмотра

Люди не должны платить деньги за "содействие": в ОП обсудили изменения для реформы МСЭК

В Офисе Президента обсудили законодательные изменения для реформирования системы МСЭК. Планируется полная ликвидация комиссий до 1 января 2025 года и цифровизация всех процессов установления инвалидности.

Общество • 24 октября, 15:12 • 22007 просмотра

В ОП провели совещание по изменениям в законодательстве о МСЭК: основные приоритеты

Состоялось совещание по законодательным изменениям во исполнение указа Президента по МСЭК. Цель - исключить злоупотребления, упростить процессы и обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.

политика • 23 октября, 15:21 • 18646 просмотра

Может ли руководство МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава?: Ляшко еще не знает

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассматривает юридические аспекты относительно запрета руководству МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава. Это связано с реформой системы МСЭК и ее планируемой ликвидацией до 2025 года.

Общество • 23 октября, 11:09 • 14987 просмотра
Эксклюзив

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Госпогранслужба не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью. Решение рассматривается в рамках сотрудничества с СНБО и другими органами после выявления злоупотреблений с оформлением инвалидности.

Общество • 23 октября, 08:41 • 119062 просмотра

Правоохранительные органы получили свои задачи: в ОП ответили, будут ли озвучены фамилии людей с фальшивой инвалидностью

Заместитель руководителя ОП заявила, что вопрос обнародования фамилий лиц, которые незаконно получили инвалидность, принадлежит правоохранительным органам. Они получили соответствующие задания и готовы к проверкам.

политика • 22 октября, 17:23 • 30595 просмотра

Будут проверки диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников: Верещук о фальшивых инвалидностях

Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила о неотложных проверках чиновников на фальшивые диагнозы инвалидности. У правительства есть месяц на внесение изменений в законодательство по МСЭК.

политика • 22 октября, 17:01 • 24319 просмотра

Киевщина одна из первых начала реформу школьного питания: Кравченко рассказал о результатах

Киевская область одна из первых начала реформу питания в школах. Председатель ОВА Руслан Кравченко рассказал об основных достижениях, включая увеличение количества учеников, получающих бесплатное горячее питание.

Общество • 22 октября, 11:14 • 16069 просмотра

Представительница ОП Верещук встретилась с близкими пленных, которые пикетируют возле ВР

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук провела встречу с родственниками пленных военных, которые пикетируют возле Верховной Рады. Обсуждались вопросы обменов и социальной защиты семей пленных.

Война • 7 октября, 13:59 • 16011 просмотра