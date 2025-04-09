Украинцам за границей не нужно предъявлять военный билет для оформления паспорта. Проверка статуса будет происходить в электронном реестре, а данные будут вноситься автоматически.
Минздрав не смог объяснить, как клофелин попал в ТОП-100 лекарств для снижения цены. Представитель Proxima Research заявил, что аналитики компании не были вовлечены в формирование списка.
Постановление КМУ обжалуют в суде из-за нарушений и угрозы закрытия аптек в селах. Минздрав не слышит малый бизнес, защищая только производителей, что приведет к дефициту лекарств.
В Офисе Президента опасаются, что ценовые ограничения на определенные безрецептурные лекарства могут привести к коррупции и ограничить конкуренцию для новых производителей.
Правительство рассматривает постановление, которое позволит мужчинам 18-60 лет становиться на военный учет за границей без ТЦК и ВВК. Консульства смогут выдавать документы.
Минобороны готовит проект постановления, который позволит гражданам 18-60 лет за границей становиться на военный учет без визита в ТЦК и прохождения ВВК. Об этом сообщила Ирина Верещук.
ГМС начала выдачу загранпаспортов украинским мужчинам, которые подали заявления до 25 апреля 2024 года. За первый день выдано 1684 паспорта.
В парламенте разработали законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня из-за большого наплыва в ТЦК. Проходить комиссию должны военнообязанные 25-60 лет, младшие и лица с инвалидностью освобождены от повторного осмотра.
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук призвала военных, самовольно оставивших части, вернуться в течение ближайших 3,5 недель. После этого срока упрощенный алгоритм возвращения на службу будет недоступен.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о переносе срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня 2025 года. Лицам с инвалидностью не нужно будет проходить комиссию.
В Офисе Президента анонсировали перенос срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня. ТЦК, как допомлено, не будет штрафовать тех, кто не успеет пройти комиссию до первоначального дедлайна.
В ВР готовят законопроект о продлении срока прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Те, кто не успеет до 4 февраля, до принятия закона, не будут подпадать под административную ответственность.
В Верховной Раде сегодня зарегистрируют законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Рассмотрение документа планируется до конца февраля.
Комитет по нацбезопасности начал регистрацию законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Лица до 25 лет могут быть освобождены от обязательного прохождения комиссии.
Верховная Рада начала консультации с европейскими странами относительно возможного замещения приостановленной помощи USAID. Приостановление финансирования коснулось культурных, образовательных и медийных проектов в Украине.
Власти рассматривают возможность продления сроков повторного медосмотра для ограниченно годных граждан. Из-за больших очередей и организационных проблем значительная часть из миллиона человек еще не прошла комиссию.
Парламент поддержал продление срока добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ до 1 марта 2025 года. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется на службу.
В Украине обсуждают продление срока добровольного возвращения военных после самовольного оставления частей. Вопрос рассматривается на межведомственном совещании и с оборонным комитетом ВР.
За три года на прямую поддержку ВПЛ потрачено 166 млрд грн, в 2024 году - 41 млрд грн. В 2025 году планируется выделить около 50 млрд грн на поддержку внутренне перемещенных лиц.
В течение месяца в Украине заработает единая онлайн-платформа для родных пропавших без вести воинов. Также планируют изменить процедуру уголовных производств и выплат для семей погибших.
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала ложью информацию о массовом возвращении ВПЛ на оккупированные территории. Она подчеркнула, что государство выполняет обещания перед переселенцами в условиях войны.
ЮНИСЕФ расширяет программы финансовой поддержки для украинских семей с детьми в прифронтовых зонах. Выплаты составят до 21800 грн, а количество школ-получателей грантов возрастет с 350 до 800.
В Офисе Президента обсудили законодательные изменения для реформирования системы МСЭК. Планируется полная ликвидация комиссий до 1 января 2025 года и цифровизация всех процессов установления инвалидности.
Состоялось совещание по законодательным изменениям во исполнение указа Президента по МСЭК. Цель - исключить злоупотребления, упростить процессы и обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассматривает юридические аспекты относительно запрета руководству МСЭК занимать руководящие должности в учреждениях Минздрава. Это связано с реформой системы МСЭК и ее планируемой ликвидацией до 2025 года.
Госпогранслужба не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью. Решение рассматривается в рамках сотрудничества с СНБО и другими органами после выявления злоупотреблений с оформлением инвалидности.
Заместитель руководителя ОП заявила, что вопрос обнародования фамилий лиц, которые незаконно получили инвалидность, принадлежит правоохранительным органам. Они получили соответствующие задания и готовы к проверкам.
Заместитель руководителя ОПУ Ирина Верещук заявила о неотложных проверках чиновников на фальшивые диагнозы инвалидности. У правительства есть месяц на внесение изменений в законодательство по МСЭК.
Киевская область одна из первых начала реформу питания в школах. Председатель ОВА Руслан Кравченко рассказал об основных достижениях, включая увеличение количества учеников, получающих бесплатное горячее питание.
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук провела встречу с родственниками пленных военных, которые пикетируют возле Верховной Рады. Обсуждались вопросы обменов и социальной защиты семей пленных.