Мариупольцы получили социальное жилье в Днепре: детали

Семьи из Мариуполя, пострадавшие в результате войны, получили в бесплатное пользование социальное жилье в Днепре. Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

Детали

По ее словам, в ее жизни Мариуполь и мариупольцы занимают особое место.

Знаю многих, кого эвакуировали из Азовстали весной 2022 года. Это стальные люди. Устойчивость – это не только, когда наши люди выдерживают вызовы. Это также, когда власть и доноры берут на себя ответственность за то, чтобы сделать что-то конкретное для таких людей

Верещук посетила в Днепре торжественное мероприятие по заселению переселенцев из Мариуполя в социальное жилье. По ее словам, речь идет о смарт-квартирах, которые передаются в бесплатное пользование семьям защитников и социально уязвимых граждан. В целом проект рассчитан почти на 500 человек.

Этот проект является синергией усилий местных властей и международных доноров в интересах украинцев, пострадавших в результате войны. Именно такие проекты подлежат масштабированию и всяческой поддержке - отметила Верещук.

Напомним

Минсоцполитики и фонд "Прихисти своїх" объединяют усилия для создания онлайн-платформы для ВПЛ. Она позволит внутренне перемещенным лицам найти работу и жилье, а также получить юридическую поддержку.

Коммуналку заведениям, где проживают переселенцы, будут компенсировать напрямую: решение правительства