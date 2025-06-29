Мариупольцы получили социальное жилье в Днепре: детали

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 16:01 • 22664 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 38393 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 26648 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 52637 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 117545 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 144799 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 83625 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 207496 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57489 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69614 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
75%
747мм
Популярные новости
Демократы в Сенате требуют от Минфина США объяснений относительно возможности возвращения рф к SWIFT28 июня, 17:42 • 11169 просмотра
На границе с Польшей фиксируют значительный рост пассажиропотока: какие пункты пропуска во Львовской области лучше избегать28 июня, 19:06 • 7300 просмотра
Украинский флаг появился над оккупированной Херсонщиной: ВМС поделились видео28 июня, 19:22 • 10661 просмотра
Рада готовит закон для послевоенных выборов: Стефанчук сообщил детали28 июня, 20:57 • 12420 просмотра
Массированная атака на Украину: вражеские ракеты и БПЛА поразили предприятия00:48 • 10161 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 22664 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 144799 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 144635 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 207496 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 141474 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Польша
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 38393 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 22930 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 33492 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 39221 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 144635 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
Су-34

Мариупольцы получили социальное жилье в Днепре: детали

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Семьи мариупольцев, пострадавших в результате войны, получили бесплатное социальное жилье в Днепре. Это смарт-квартиры для семей защитников и социально уязвимых граждан, проект рассчитан почти на 500 человек.

Мариупольцы получили социальное жилье в Днепре: детали

Семьи из Мариуполя, пострадавшие в результате войны, получили в бесплатное пользование социальное жилье в Днепре. Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, информирует УНН.

Детали

По ее словам, в ее жизни Мариуполь и мариупольцы занимают особое место.

Знаю многих, кого эвакуировали из Азовстали весной 2022 года. Это стальные люди. Устойчивость – это не только, когда наши люди выдерживают вызовы. Это также, когда власть и доноры берут на себя ответственность за то, чтобы сделать что-то конкретное для таких людей  

Верещук посетила в Днепре торжественное мероприятие по заселению переселенцев из Мариуполя в социальное жилье. По ее словам, речь идет о смарт-квартирах, которые передаются в бесплатное пользование семьям защитников и социально уязвимых граждан. В целом проект рассчитан почти на 500 человек.

Этот проект является синергией усилий местных властей и международных доноров в интересах украинцев, пострадавших в результате войны. Именно такие проекты подлежат масштабированию и всяческой поддержке

- отметила Верещук.

Напомним

Минсоцполитики и фонд "Прихисти своїх" объединяют усилия для создания онлайн-платформы для ВПЛ. Она позволит внутренне перемещенным лицам найти работу и жилье, а также получить юридическую поддержку.

Коммуналку заведениям, где проживают переселенцы, будут компенсировать напрямую: решение правительства27.05.25, 15:12 • 2824 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Днепр
Украина
Ирина Верещук
Мариуполь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9