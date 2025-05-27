Коммуналку заведениям, где проживают переселенцы, будут компенсировать напрямую: решение правительства
Киев • УНН
Кабмин изменил порядок компенсации коммунальных услуг для заведений, где проживают ВПЛ. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд напрямую заведениям, избегая органов власти.
Кабинет министров принял новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, в которых размещаются семьи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Изменения позволят осуществлять выплаты непосредственно учреждениям, где живут ВПЛ, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
По словам Премьера, особое внимание правительство уделяет программам для внутренне перемещенных лиц.
"Сегодня принимаем новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи ВПЛ. Делаем эту процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения", - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал.
Как отметили в пресс-службе правительства, Кабмин принял новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц.
Напомним
Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы о предоставлении 50 миллионов евро для обеспечения жильем вынужденно перемещенных лиц. Средства пойдут на предоставление более 1000 льготных ипотек.