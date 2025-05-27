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Комуналку закладам, де проживають переселенці, будуть компенсувати напряму: рішення уряду

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Кабмін змінив порядок компенсації комунальних послуг для закладів, де проживають ВПО. Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд напряму закладам, уникаючи органів влади.

Комуналку закладам, де проживають переселенці, будуть компенсувати напряму: рішення уряду

Кабінет міністрів ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, у яких розміщуються родини із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зміни дозволять здійснювати виплати безпосередньо закладам, де живуть ВПО, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Зі слів Прем'єра, особливу увагу уряд приділяє програмам для внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні схвалюємо новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал.

Як зазначили у пресслужбі уряду, Кабмін ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо

Україна підписала угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо надання 50 мільйонів євро для забезпечення житлом вимушено переміщених осіб. Кошти підуть на надання понад 1000 пільгових іпотек.

Павло Башинський

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