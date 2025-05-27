Україна отримає 50 млн євро на житло для переселенців: пільгові іпотеки під 3% вже доступні
Київ • УНН
Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали угоду на 50 млн євро для забезпечення житлом ВПО. Кошти підуть на пільгові іпотеки під 3% річних терміном до 30 років.
Україна підписала угоду з Банком розвитку Ради Європи щодо надання 50 мільйонів євро для забезпечення житлом вимушено-переміщених осіб. Кошти підуть на надання понад 1000 пільгових іпотек, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у соцмережах у вівторок, пише УНН.
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"Підписали нову угоду з Банком розвитку Ради Європи на суму 50 мільйонів євро. Це ще один крок у нашій спільній роботі з відновлення та забезпечення житлом тих, хто його втратив через війну. Ці кошти підуть на надання понад 1100 пільгових іпотек для внутрішньо переміщених осіб", - повідомив Кулеба.
Кулеба пояснив, що кредитування передбачає фіксовану ставку 3%, термін до 30 років, а подати заявку можна через портал "Дія".
"Це вже друга спільна програма з БРРЄ. У 2024 році ми підписали угоду на €100 євро – завдяки ній понад 7600 українців отримали компенсацію за зруйноване житло. Банк розвитку Ради Європи є нашим надійним партнером у сфері житлової політики та підтримки ВПО", - повідомив посадовець.
За його словами, банк вже схвалив понад 500 млн євро кредитів на підтримку соціального відновлення.
"Дякую голові БРРЄ Карло Монтічеллі та команді Банку за довіру і спільну роботу. Попереду розширення програми для ветеранів війни", - підсумував Кулеба.
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