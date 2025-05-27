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Украина получит 50 млн евро на жилье для переселенцев: льготные ипотеки под 3% уже доступны

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Украина и Банк развития Совета Европы подписали соглашение на 50 млн евро для обеспечения жильем ВПЛ. Средства пойдут на льготные ипотеки под 3% годовых сроком до 30 лет.

Украина получит 50 млн евро на жилье для переселенцев: льготные ипотеки под 3% уже доступны

Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы о предоставлении 50 миллионов евро для обеспечения жильем вынужденно перемещенных лиц. Средства пойдут на предоставление более 1000 льготных ипотек, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Детали

"Подписали новое соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 50 миллионов евро. Это еще один шаг в нашей совместной работе по восстановлению и обеспечению жильем тех, кто его потерял из-за войны. Эти средства пойдут на предоставление более 1100 льготных ипотек для внутренне перемещенных лиц", - сообщил Кулеба.

Кулеба пояснил, что кредитование предусматривает фиксированную ставку 3%, срок до 30 лет, а подать заявку можно через портал "Дія".

"Это уже вторая совместная программа с БРСЕ. В 2024 году мы подписали соглашение на €100 евро – благодаря ей более 7600 украинцев получили компенсацию за разрушенное жилье. Банк развития Совета Европы является нашим надежным партнером в сфере жилищной политики и поддержки ВПЛ", - сообщил чиновник.

По его словам, банк уже одобрил более 500 млн евро кредитов на поддержку социального восстановления.

"Благодарю председателя БРСЕ Карло Монтичелли и команду Банка за доверие и совместную работу. Впереди расширение программы для ветеранов войны", - подытожил Кулеба.

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Павел Зинченко

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