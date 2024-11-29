Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ.

Модульный городок для внутренне перемещенных лиц в Броварах отметил два года со дня открытия. О том, как живут те, кто потерял свои дома из-за войны россии против Украины, рассказал журналистам Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Исполнилось два года, как мы открыли городок для внутренне перемещенных лиц. Это был колоссальный труд тех, кто работает в этом городке, чтобы люди, потерявшие жилье, переселившиеся из зон боевых действий, могли почувствовать себя как дома. Понятно, что это сложно. У каждого из них свои проблемы. За этот период времени более 500 человек находилось в этом городке из разных уголков нашей несокрушимой Украины - рассказал Игорь Сапожко.

Городок, который функционирует уже два года, стал не только временным убежищем для людей, но и местом, где они могли адаптироваться к новым обстоятельствам, найти работу и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Сейчас, по данным Игоря Сапожко, в городке проживает более 150 человек. "К сожалению, люди вынужденно переселились, но мы делаем все возможное для того, чтобы этот городок дальше функционировал по назначению", - отметил мэр.

Он добавил, что модульный городок - это возможность для тех, кто потерял жилье, получить убежище на некоторое время. Игорь Сапожко также добавил, что с обеспечением потребностей внутренне перемещенных лиц помогают также волонтеры, которые привозят еду и необходимые вещи.

Поддержка для всех: от детей до пожилых людей

Особое внимание в модульном городке уделяют детям, ведь их адаптация к новым условиям жизни крайне важна. Для них организуют специальные мероприятия, которые помогают социализироваться и поддерживать позитивный настрой.

Дети из модульного городка посещают броварские школы и детские сады. За городком, по словам Игоря Сапожко, закреплен автобус, который предоставил благотворительный фонд.

"Например, 7 декабря мы планируем организовать поездку на сказочное представление в МКЦ "Прометей". Для детей будет сказка, подарки. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что жизнь продолжается, и они являются частью нашей громады," – рассказал мэр Броваров.

Пожилые люди также получают должное внимание. Мэр подчеркнул, что жители модульного городка не отделяются от других жителей громады: все вопросы, с которыми они обращаются, решаются на равных.

Социальная адаптация и новое начало

Модульный городок стал для многих отправной точкой для новой жизни. Жители получают возможность адаптироваться, найти работу и аккумулировать средства для дальнейшего переезда.

"Городок дал многим возможность остановиться на месяц-два, сэкономить деньги и найти арендованное жилье. Мы всегда советуем им использовать эти возможности: здесь оплачиваются только коммунальные услуги, волонтеры обеспечивают помощь продуктами и необходимыми вещами," – пояснил Сапожко.

За два года в модульном городке появилось трое новорожденных. Это символ того, что даже в сложных условиях жизнь продолжается, а люди находят силы строить будущее.

По словам мэра, жители городка выражают благодарность за созданные условия и поддержку. Более 100 человек, которые ранее проживали в модульном городке, уже переехали в дома, в частности в дома в Киевской области.

"Мы делаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя как дома. Мы все - украинцы, и должны объединять усилия, чтобы поддерживать друг друга," – подчеркнул Игорь Сапожко.

Общественные мероприятия и объединение сообщества

Участие жителей города в городских мероприятиях помогает им почувствовать себя частью сообщества. Они участвуют в праздничных мероприятиях, культурных инициативах и других мероприятиях. "Мы стремимся к тому, чтобы каждый, независимо от того, где он живет, чувствовал себя частью нашего сообщества. Это о сплоченности и поддержке, которые являются основой нашей нации," - отметил Сапожко.

Модульный городок в Броварах продолжает функционировать по назначению, становясь убежищем для тех, кто в этом нуждается. Благодаря совместным усилиям властей, благотворительных организаций и волонтеров, это место стало символом заботы, поддержки и веры в лучшее будущее.