Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ.

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 108566 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 121209 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 126155 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 128958 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 121132 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 110903 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147296 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 228054 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213357 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 196069 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ужасно и возмутительно: Байден осудил массированную атаку рф по Украине

Ужасно и возмутительно: Байден осудил массированную атаку рф по Украине

 • 105651 просмотра
МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

МАГАТЭ не виконує обіцянки щодо захисту українських АЕС від ракетних атак рф-Greenpeace

 • 102901 просмотра
Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины

Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины

 • 106844 просмотра
В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ

04:01 • 73916 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 62997 просмотра
публикации
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

08:39 • 62997 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 116473 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 138438 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 165787 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 190055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

09:28 • 8373 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

09:23 • 10251 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 93638 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 104399 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 118670 просмотра
Актуальное
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Киев  •  УНН

 • 59769 просмотра

Read in English

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ.

Модульный городок для внутренне перемещенных лиц в Броварах отметил два года со дня открытия. О том, как живут те, кто потерял свои дома из-за войны россии против Украины, рассказал журналистам Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Исполнилось два года, как мы открыли городок для внутренне перемещенных лиц. Это был колоссальный труд тех, кто работает в этом городке, чтобы люди, потерявшие жилье, переселившиеся из зон боевых действий, могли почувствовать себя как дома. Понятно, что это сложно. У каждого из них свои проблемы. За этот период времени более 500 человек находилось в этом городке из разных уголков нашей несокрушимой Украины

- рассказал Игорь Сапожко.

Городок, который функционирует уже два года, стал не только временным убежищем для людей, но и местом, где они могли адаптироваться к новым обстоятельствам, найти работу и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Сейчас, по данным Игоря Сапожко, в городке проживает более 150 человек. "К сожалению, люди вынужденно переселились, но мы делаем все возможное для того, чтобы этот городок дальше функционировал по назначению", - отметил мэр.

Он добавил, что модульный городок - это возможность для тех, кто потерял жилье, получить убежище на некоторое время. Игорь Сапожко также добавил, что с обеспечением потребностей внутренне перемещенных лиц помогают также волонтеры, которые привозят еду и необходимые вещи.

Поддержка для всех: от детей до пожилых людей

Особое внимание в модульном городке уделяют детям, ведь их адаптация к новым условиям жизни крайне важна. Для них организуют специальные мероприятия, которые помогают социализироваться и поддерживать позитивный настрой.

Дети из модульного городка посещают броварские школы и детские сады. За городком, по словам Игоря Сапожко, закреплен автобус, который предоставил благотворительный фонд.

"Например, 7 декабря мы планируем организовать поездку на сказочное представление в МКЦ "Прометей". Для детей будет сказка, подарки. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что жизнь продолжается, и они являются частью нашей громады," – рассказал мэр Броваров.

Пожилые люди также получают должное внимание. Мэр подчеркнул, что жители модульного городка не отделяются от других жителей громады: все вопросы, с которыми они обращаются, решаются на равных.

Социальная адаптация и новое начало

Модульный городок стал для многих отправной точкой для новой жизни. Жители получают возможность адаптироваться, найти работу и аккумулировать средства для дальнейшего переезда.

"Городок дал многим возможность остановиться на месяц-два, сэкономить деньги и найти арендованное жилье. Мы всегда советуем им использовать эти возможности: здесь оплачиваются только коммунальные услуги, волонтеры обеспечивают помощь продуктами и необходимыми вещами," – пояснил Сапожко.

За два года в модульном городке появилось трое новорожденных. Это символ того, что даже в сложных условиях жизнь продолжается, а люди находят силы строить будущее.

По словам мэра, жители городка выражают благодарность за созданные условия и поддержку. Более 100 человек, которые ранее проживали в модульном городке, уже переехали в дома, в частности в дома в Киевской области.

"Мы делаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя как дома. Мы все - украинцы, и должны объединять усилия, чтобы поддерживать друг друга," – подчеркнул Игорь Сапожко.

Общественные мероприятия и объединение сообщества

Участие жителей города в городских мероприятиях помогает им почувствовать себя частью сообщества. Они участвуют в праздничных мероприятиях, культурных инициативах и других мероприятиях. "Мы стремимся к тому, чтобы каждый, независимо от того, где он живет, чувствовал себя частью нашего сообщества. Это о сплоченности и поддержке, которые являются основой нашей нации," - отметил Сапожко.

Модульный городок в Броварах продолжает функционировать по назначению, становясь убежищем для тех, кто в этом нуждается. Благодаря совместным усилиям властей, благотворительных организаций и волонтеров, это место стало символом заботы, поддержки и веры в лучшее будущее.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществопубликацииКиевская область
ukrainaУкраина
brovariБровары
kievКиев