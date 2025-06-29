Маріупольці отримали соціальне житло у Дніпрі: деталі
Київ • УНН
Сім'ї маріупольців, які постраждали внаслідок війни, отримали безоплатне соціальне житло у Дніпрі. Це смартквартири для сімей захисників та соціально вразливих громадян, проєкт розрахований на майже 500 осіб.
Сім'ї з Маріуполя, які постраждали внаслідок війни, отримали в безоплатне користування соціальне житло у Дніпрі. Про це повідомила у Facebook заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, інформує УНН.
Деталі
За її словами, у її житті Маріуполь і маріупольці займають особливе місце.
Знаю багатьох, кого евакуювали з Азовсталі навесні 2022-го. Це сталеві люди. Стійкість – це не тільки, коли наші люди витримують виклики. Це також, коли влада та донори беруть на себе відповідальність за те, щоб зробити щось конкретне для таких людей
Верещук відвідала у Дніпрі урочистий захід із заселення переселенців з Маріуполя у соціальне житло. За її словами, йдеться про смартквартири, які передаються в безоплатне користування сімʼям захисників і соціально вразливих громадян. Загалом проєкт розрахований на майже 500 людей.
Цей проєкт є синергією зусиль місцевої влади та міжнародних донорів в інтересах українців, постраждалих унаслідок війни. Саме такі проєкти підлягають масштабуванню та всілякій підтримці
Нагадаємо
Мінсоцполітики та фонд "Прихисти своїх" об'єднують зусилля для створення онлайн-платформи для ВПО. Вона дозволить внутрішньо переміщеним особам знайти роботу та житло, а також отримати юридичну підтримку.
Комуналку закладам, де проживають переселенці, будуть компенсувати напряму: рішення уряду27.05.25, 15:12 • 2824 перегляди