Маріупольці отримали соціальне житло у Дніпрі: деталі

Сім'ї з Маріуполя, які постраждали внаслідок війни, отримали в безоплатне користування соціальне житло у Дніпрі. Про це повідомила у Facebook заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, інформує УНН.

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За її словами, у її житті Маріуполь і маріупольці займають особливе місце.

Знаю багатьох, кого евакуювали з Азовсталі навесні 2022-го. Це сталеві люди. Стійкість – це не тільки, коли наші люди витримують виклики. Це також, коли влада та донори беруть на себе відповідальність за те, щоб зробити щось конкретне для таких людей

Верещук відвідала у Дніпрі урочистий захід із заселення переселенців з Маріуполя у соціальне житло. За її словами, йдеться про смартквартири, які передаються в безоплатне користування сімʼям захисників і соціально вразливих громадян. Загалом проєкт розрахований на майже 500 людей.

Цей проєкт є синергією зусиль місцевої влади та міжнародних донорів в інтересах українців, постраждалих унаслідок війни. Саме такі проєкти підлягають масштабуванню та всілякій підтримці - зазначила Верещук.

Нагадаємо

Мінсоцполітики та фонд "Прихисти своїх" об'єднують зусилля для створення онлайн-платформи для ВПО. Вона дозволить внутрішньо переміщеним особам знайти роботу та житло, а також отримати юридичну підтримку.

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