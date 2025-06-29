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Маріупольці отримали соціальне житло у Дніпрі: деталі

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Сім'ї маріупольців, які постраждали внаслідок війни, отримали безоплатне соціальне житло у Дніпрі. Це смартквартири для сімей захисників та соціально вразливих громадян, проєкт розрахований на майже 500 осіб.

Маріупольці отримали соціальне житло у Дніпрі: деталі

Сім'ї з Маріуполя, які постраждали внаслідок війни, отримали в безоплатне користування соціальне житло у Дніпрі. Про це повідомила у Facebook заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, інформує УНН.

Деталі

За її словами, у її житті Маріуполь і маріупольці займають особливе місце.

Знаю багатьох, кого евакуювали з Азовсталі навесні 2022-го. Це сталеві люди. Стійкість – це не тільки, коли наші люди витримують виклики. Це також, коли влада та донори беруть на себе відповідальність за те, щоб зробити щось конкретне для таких людей  

Верещук відвідала у Дніпрі урочистий захід із заселення переселенців з Маріуполя у соціальне житло. За її словами, йдеться про смартквартири, які передаються в безоплатне користування сімʼям захисників і соціально вразливих громадян. Загалом проєкт розрахований на майже 500 людей.

Цей проєкт є синергією зусиль місцевої влади та міжнародних донорів в інтересах українців, постраждалих унаслідок війни. Саме такі проєкти підлягають масштабуванню та всілякій підтримці

- зазначила Верещук.

Нагадаємо

Мінсоцполітики та фонд "Прихисти своїх" об'єднують зусилля для створення онлайн-платформи для ВПО. Вона дозволить внутрішньо переміщеним особам знайти роботу та житло, а також отримати юридичну підтримку.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Дніпро (місто)
Україна
Верещук Ірина Андріївна
Маріуполь
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