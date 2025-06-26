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В Україні запускають платформу пошуку роботи й житла для внутрішньо переміщених осіб

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Мінсоцполітики та фонд "Прихисти своїх" об'єднують зусилля для створення онлайн-платформи для ВПО. Вона дозволить внутрішньо переміщеним особам знайти роботу та житло, а також отримати юридичну підтримку.

В Україні запускають платформу пошуку роботи й житла для внутрішньо переміщених осіб

Міністерство соціальної політики України підписало Меморандум про співпрацю з благодійним фондом "Прихисти своїх". У межах домовленостей сторони планують створити онлайн-платформу для внутрішньо переміщених осіб, яка поєднає сервіси з пошуку роботи та житла, – повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Деталі

Як пояснила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, допомога вимушеним переселенцям має охоплювати не лише житлові потреби, а й забезпечення умов для повноцінної інтеграції у нові громади.

Сьогодні під час війни дуже важливо допомогти людям, які стали вимушено переміщеними, відновити нормальне життя. Йдеться не лише про житло, але й про допомогу у пошуку роботи, інтеграції до життя у нових громадах 

– наголосила Жолнович.

Міністерка додала, що такі ініціативи відповідають підходу Міністерства щодо розбудови інструментів соціальної підтримки для ВПО.

Саме тому ми підтримуємо ініціативи, які допомагають ВПО налагодити життя на новому місці. Ми активно розвиваємо такі інструменти підтримки як субсидія на оренду житла для ВПО, психосоціальна підтримка в Центрах життєстійкості, послуги підтриманого проживання для ВПО похилого віку або осіб з інвалідністю, послуга "муніципальна няня" та інші 

– зазначила Жолнович.

Партнером платформи виступив фонд "Прихисти своїх", створений на базі волонтерської ініціативи "Прихисток", яка вже понад три роки займається пошуком тимчасового безкоштовного житла для українців. Співпраця з Мінсоцполітики дозволить розширити можливості проєкту.

Додатково

У Міністерстві повідомили, що майбутня платформа має об’єднати в собі функціонал для пошуку вакансій, програм навчання, житлових опцій, а також надати базовий юридичний супровід для переселенців. Усе це – в межах стратегії підтримки соціальної стійкості ВПО.

Понад 3 мільйони українців можна повернути на ринок праці - Мінсоцполітики24.06.25, 15:34 • 2068 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоНерухомість
Міністерство соціальної політики України
Україна
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