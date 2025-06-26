В Украине запускают платформу поиска работы и жилья для внутренне перемещенных лиц

Министерство социальной политики Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Прихисти своїх". В рамках договоренностей стороны планируют создать онлайн-платформу для внутренне перемещенных лиц, которая объединит сервисы по поиску работы и жилья, – сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Детали

Как пояснила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, помощь вынужденным переселенцам должна охватывать не только жилищные нужды, но и обеспечение условий для полноценной интеграции в новые громады.

Сегодня во время войны очень важно помочь людям, которые стали вынужденно перемещенными, восстановить нормальную жизнь. Речь идет не только о жилье, но и о помощи в поиске работы, интеграции в жизнь в новых громадах – подчеркнула Жолнович.

Министр добавила, что такие инициативы соответствуют подходу Министерства к развитию инструментов социальной поддержки для ВПЛ.

Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, которые помогают ВПЛ наладить жизнь на новом месте. Мы активно развиваем такие инструменты поддержки как субсидия на аренду жилья для ВПЛ, психосоциальная поддержка в Центрах жизнестойкости, услуги поддержанного проживания для ВПЛ пожилого возраста или лиц с инвалидностью, услуга "муниципальная няня" и другие – отметила Жолнович.

Партнером платформы выступил фонд "Прихисти своїх", созданный на базе волонтерской инициативы "Прихисток", которая уже более трех лет занимается поиском временного бесплатного жилья для украинцев. Сотрудничество с Минсоцполитики позволит расширить возможности проекта.

Дополнительно

В Министерстве сообщили, что будущая платформа должна объединить в себе функционал для поиска вакансий, программ обучения, жилищных опций, а также предоставить базовое юридическое сопровождение для переселенцев. Все это – в рамках стратегии поддержки социальной устойчивости ВПЛ.

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