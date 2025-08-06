Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"
Киев • УНН
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что война России против Украины не закончится скоро. Она подчеркнула опасность отрицания реальности и призвала общество настроиться на длительную войну.
Война России против Украины закончится нескоро. Об этом в своем Telegram написала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, "мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго".
Мы все равно ведем себя так, будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны
Она подчеркнула, что такое отрицание реальности опасно.
Такое смещение фокуса с войны на "невойну" демобилизует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость. А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас
По ее словам, речь идет о том, насколько сильно и насколько долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне.
"Это тот случай, когда выносливость означает победу", - резюмировала заместитель руководителя ОП.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что очень важно, что в Москве начали учитывать давление мира, в частности США, а также угрозу более жестких санкций за войну.
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