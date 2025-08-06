Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"

Война России против Украины закончится нескоро. Об этом в своем Telegram написала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, сообщает УНН.

По ее словам, "мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго".

Мы все равно ведем себя так, будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны